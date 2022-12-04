台彩威力盃開打 21少棒隊參與

台彩威力盃少棒賽昨開打，共有21支球隊參賽，圖為台彩董事長薛香川（左）致贈紀念品給參賽球員。（記者吳清正攝）

〔記者吳清正／花蓮報導〕邁進第10屆的台彩威力盃少棒賽昨天在花蓮開打，共有來自全國20縣市的21支球隊參賽，台灣彩券董事長薛香川在開幕典禮中表示，希望透過這項賽事，讓小朋友可以開心打球，並幫助更多小選手圓夢。

薛香川指出，威力盃少棒賽10年有成，歷年來有超過3000名小球員參加過這個比賽，其中更有40人已經打進職棒，未來10年還會幫助更多小朋友揮出希望、實現夢想，而這一切的起頭來自1位威力彩中獎人的慷慨捐輸，希望這樣善的循環能一直持續下去。

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2012年底一位威力彩中獎人捐出1.2億元，催生出台彩威力盃少棒賽，薛香川表示，這位中獎人從小的夢想就是打棒球，但是因為經濟狀況不允許而未能如願，因此在中獎後捐出鉅額獎金，指定在家鄉花蓮舉辦全國少棒賽，讓孩子們能夠開開心心打棒球，如今已經邁進第10屆，讓中獎人的愛心發揮最大效果。

由於適逢10週年大慶，台彩威力盃開幕典禮後並舉辦電影欣賞和圓夢市集園遊會，發給每位小選手200元園遊券，讓他們盡情品嚐小米甜甜圈等各式美食。

地主花蓮藍在第1天的比賽中表現搶眼，以20：0大勝苗栗縣，提前於4局結束比賽，在開幕典禮擔任宣誓代表的隊長黃譯皜更是4打數全部安打，打下3分打點。黃譯皜前3打數都擊出二壘打，花蓮藍連得7分的第2局更單局2支二壘打，第3局則靠著腳程跑出內野安打，打下3分打點也跑回3分。

黃譯皓的偶像是中信兄弟王威晨，他表示，因為王威晨很帥，而且王威晨的爸爸（王光輝）是他太巴塱國小的學長，希望接下來的關懷盃可以看到王威晨，更希望王威晨在職棒打很久很久，長大以後可以和他一起打球。

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