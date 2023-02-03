台鋼需要明星 洪總點菜林子偉

洪一中執掌台鋼雄鷹，期待林子偉能成為他任內首位「鷹狀元」。

（記者李惠洲攝）

林子偉目前無合約在身，已加入經典賽台灣隊集訓。（資料照）

期待今年選秀 鷹狀元掀林來瘋

〔記者倪婉君／高雄報導〕洪一中督軍台鋼雄鷹春訓才剛過一週，坦言40名球員的名字還沒記全，但他對於球隊的未來顯得信心十足，除了期待林子偉能投入今年選秀成為「鷹狀元」，也看好兩大內野鷹將曾子祐和紀慶然能成為未來國家隊主力。

看好兩內野鷹 國家隊未來主力

接下台鋼兵符後，洪總在上週五開訓典禮前一天投入球隊，已過了8天台鋼生活，他坦言第2天練習時累到回宿舍後倒頭大睡，但現在已重新找回春訓節奏，昨從早上9點多一路練到下午4點多，親自盯著球員守備、打擊等各項練習，顯得跟年輕球員一樣有活力。

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曾子祐被看好成為台鋼內野主力。（記者李惠洲攝）

對於各守位戰力，洪總認為先發投手一環目前看來並不穩定，捕手群也還未找出1號主將，因為還需要實戰去觀察臨場反應，「但我感覺台鋼未來的內野戰力會很不錯。」洪總認為曾子祐和紀慶然都具備未來國家隊主力的條件，只是還需要一些時間，畢竟現在比賽經驗太少，至於陣中年紀最小的18歲黃劼希，他也指出在打擊和靈活度都很不錯。

杜家明（資料照）

胡冠俞（記者李惠洲攝）

經過擴編選秀入隊的兩名內野手杜家明和胡冠俞，洪總也各有期許，認為來自兄弟的杜家明或許不是大砲型，但打擊很確實，而且個性好，練球又認真。胡冠俞則受到肩膀撕裂傷影響，目前必須暫停打擊和投球一個月進行觀察，以免傷勢惡化。

此外，洪總的目光還已看向今年季中選秀，他期待曾在紅襪掀起「林來瘋」的林子偉能夠返台參加，「如果林子偉回來，確實可以選，他內外野都可以守，滿好用的，而且我們台鋼現在最欠缺明星啊！」

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