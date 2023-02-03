晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台鋼需要明星 洪總點菜林子偉

2023/02/03 05:30

洪一中執掌台鋼雄鷹，期待林子偉能成為他任內首位「鷹狀元」。
（記者李惠洲攝）

林子偉目前無合約在身，已加入經典賽台灣隊集訓。（資料照）

期待今年選秀 鷹狀元掀林來瘋

〔記者倪婉君／高雄報導〕洪一中督軍台鋼雄鷹春訓才剛過一週，坦言40名球員的名字還沒記全，但他對於球隊的未來顯得信心十足，除了期待林子偉能投入今年選秀成為「鷹狀元」，也看好兩大內野鷹將曾子祐和紀慶然能成為未來國家隊主力。

看好兩內野鷹 國家隊未來主力

接下台鋼兵符後，洪總在上週五開訓典禮前一天投入球隊，已過了8天台鋼生活，他坦言第2天練習時累到回宿舍後倒頭大睡，但現在已重新找回春訓節奏，昨從早上9點多一路練到下午4點多，親自盯著球員守備、打擊等各項練習，顯得跟年輕球員一樣有活力。

曾子祐被看好成為台鋼內野主力。（記者李惠洲攝）

對於各守位戰力，洪總認為先發投手一環目前看來並不穩定，捕手群也還未找出1號主將，因為還需要實戰去觀察臨場反應，「但我感覺台鋼未來的內野戰力會很不錯。」洪總認為曾子祐和紀慶然都具備未來國家隊主力的條件，只是還需要一些時間，畢竟現在比賽經驗太少，至於陣中年紀最小的18歲黃劼希，他也指出在打擊和靈活度都很不錯。

杜家明（資料照）

胡冠俞（記者李惠洲攝）

經過擴編選秀入隊的兩名內野手杜家明和胡冠俞，洪總也各有期許，認為來自兄弟的杜家明或許不是大砲型，但打擊很確實，而且個性好，練球又認真。胡冠俞則受到肩膀撕裂傷影響，目前必須暫停打擊和投球一個月進行觀察，以免傷勢惡化。

此外，洪總的目光還已看向今年季中選秀，他期待曾在紅襪掀起「林來瘋」的林子偉能夠返台參加，「如果林子偉回來，確實可以選，他內外野都可以守，滿好用的，而且我們台鋼現在最欠缺明星啊！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。