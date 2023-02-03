森榮鴻不「韌」輸 挑戰3度動刀還能投

〔記者羅志朋／斗六報導〕同在2021年7月27日動右手肘韌帶置換手術，味全龍投手森榮鴻與二軍復健教練羅嘉仁不願向命運低頭，今年背水一戰，為重返投手丘做生涯最後一搏。

味全龍投手森榮鴻帶著手肘傷疤，力拚重返投手丘。（記者羅志朋攝）

28歲的森榮鴻透露，其實手肘韌帶沒有明顯撕裂傷，但醫師周伯禧診斷韌帶已沒彈性失去功能，建議動刀根治，他只花不到1週思考，就決定和羅嘉仁同日被推入手術房，「這是我第3次動刀，聽防護員說，全世界還找不到開3次韌帶手術還能投球的例子。」

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森榮鴻說，即使醫師告誡手肘韌帶開3次刀風險很大，為能繼續投球他選擇冒險一試，希望登上未曾踏過的一軍舞台，只是復健期比過去2次動刀更長，去年10月才進牛棚練投，期待早日投入實戰。

具大聯盟資歷的羅嘉仁則是第2次動韌帶手術，春訓他以教練身分操兵，利用一大早和團隊練習結束，擠出有限時間強化體能和技術訓練。

羅嘉仁（記者羅志朋攝）

羅嘉仁同日同手術 4月實戰復出

36歲的羅嘉仁說，前年投到整條韌帶斷裂，一心想再投球證明自己才決定動刀，由於已有年紀，復健期拉得很長，過程起伏不定，去年牛棚手肘仍不適，今年已無疼痛感，預計4月中實戰投球，屆時交由教練團評估能否以投手身分復出，「我給自己1年時間去拚。」

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