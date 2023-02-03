自由日日Shoot》PLG助教變球員 曝兩職籃人才荒

攻城獅助理教練陳則語淡出賽場多年。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕由於主控高國豪、田浩相繼受傷，後場人手不足，PLG新竹攻城獅總教練林冠綸本週二賽後無奈地開玩笑說：「只能叫教練團的陳志忠上場了。」

攻城獅助理教練陳則語臨危受命救援球隊後場戰力。（取自攻城獅官網）

攻城獅後場開天窗 陳則語救火

沒想到昨天攻城獅真的將多年沒上場實戰的助理教練陳則語註冊為正式球員，引起球迷熱議，網路上還有球迷敲碗要45歲的助教陳志忠復出。

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T1聯盟本季也出現36歲的蘇翊傑從桃園雲豹總經理變成球員的案例。對職業球隊來說，這樣的調度真的不夠「職業」，也對不起買票進場的球迷，再次凸顯台灣具職業水準的本土球員，實在不足以撐起兩個職籃聯盟12支球隊。

T1桃園雲豹前總經理蘇翊傑（左）轉換身分變球員。（資料照）

具職業水準本土球員 撐不起12隊

高國豪在1月28日弄傷左腳得休息3週，田浩在1月31日因左腳踝韌帶傷勢也確定要休養至少4週，導致攻城獅控球人手拉警報。

31歲的陳則語曾是被賦予眾望的明日之星，拿過UBA大專聯賽MVP，也多次入選瓊斯盃台灣白隊，之後效力過SBL台啤、富邦勇士、金酒、裕隆等隊，只是苦無表現在6年前淡出球場，隨後就轉戰攻城獅擔任教練，在林冠綸詢問他意願後，他也答應擔任救火隊，有機會在後天對高雄鋼鐵人之戰復出。

攻城獅助教下場比賽成為PLG首例，球評左從凱認為，對獅隊而言相當無辜也無奈，2場就各傷1人，季中遭遇意料之外的傷兵潮，難以一時找到人手，會拉上陳則語也是仰賴他的經驗及了解團隊戰術。

雖然陳則語改註冊成球員僅是以備不時之需，不一定會上場，而攻城獅雖然在季前網羅曾柏喻、姜廣謙和呂奇旻等後場人手，卻都非主打控衛，且他們在農曆年時與另名替補後衛林明毅解約，可控場的洋將特壞又因家中有事返美，才會面臨無人可用的窘境，也顯示球隊在人力調換上得思考得更周全，以應對各種突發狀況。

球評許智超表示，台灣籃壇目前處於前所未有的熱絡，但職籃的新隊伍尚在摸索階段，都還在學習如何找尋人手及陣容配置，因此本季出現不少狀況可以理解，而球隊也並非找不到人手，只是現在的球員基本功確實還有待加強。

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