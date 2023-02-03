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文姿云重啟人生 退出國家隊

2023/02/03 05:30

重量級空手道國手文姿云昨宣布退出國家隊。（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕東京奧運空手道女子55公斤銅牌得主文姿云，昨因生涯規劃宣告退出國家隊，體育署表達不捨也尊重其決定，競技組組長藍坤田表示，文姿云該量級空缺，將透過4月盟主賽選出最強人選。

東京奧運奪銅

放棄在亞運畫句點

文姿云在2014、18年亞運連兩屆奪金，9月杭州亞運原有機會爭取連莊，但29歲的她發文證實，即使獲勝也無法為比賽感到激動，甚至痛哭許久，決定重新審視自我，甚至放棄當初設定的「生涯最終戰」，要用健康身心及運動員特有的勇氣邁向下階段人生，「一旦堅持到無法再堅持，很多時候也不見得是不愛了，反而是無法再為了愛做更多了。」

文姿云強調，跳脫開自己舒適的運動圈，已做好心理準備，「我知道離開國家隊後，代價可能是運動員光環很快就會消逝，不過，我都會繼續以文姿云Style迎接未來的人生。」

藍坤田表示，文姿云農曆過年前透露退意，空手道協會和體育署希望她放假期間好好考慮，如今她心意已決，只能送上祝福。

藍坤田說：「當然不捨，尤其她國際賽表現有目共睹。但選手已做好規劃和追尋目標，希望她台師大研究所學業及未來發展順利。」

亞運空手道培訓隊原本4男、4女，共8名選手在國訓中心練兵，文姿云退出後，協會仍依原計畫舉辦盟主挑戰賽，產生杭州亞運國手名單。

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