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張奕緊急事態 台灣隊擬帶15投出擊

2023/02/04 05:30

旅日投手張奕因為右肩發炎，確定退出本屆經典賽。（資料照）

〔記者徐正揚／斗六報導〕台灣隊備戰經典賽才第6天就有球員抱憾退出，總教練林岳平表示，旅日投手張奕因為右肩發炎，在春訓被西武球團降到二軍，經過評估確定退出本屆經典賽，台灣隊照常集訓不會另行補人，2月6日的正選30人名單不排除帶15位投手。

經典賽台灣隊集訓調整進度佳，昨傳出強力長中繼張奕退賽，教練團決定不補人。（記者廖耀東攝）

肩傷降二軍 西武決定讓他退賽

林岳平指出，前天西武球團主動告知台灣隊教練團，張奕的手臂在牛棚練投後出現不適，球團安排檢查發現是肩膀發炎，立刻把他降二軍減輕投球強度，「西武認為，他已經不適合回來參加集訓，決定讓他退出這次經典賽，既然身體有狀況，我們就不勉強。」

張奕原定16日與宋家豪、吳念庭、王柏融在斗六報到，林岳平認為，參加集訓的球員在報到前都做很多準備，全隊的調整進度超出教練團的預期，考量目前已經進入第2循環，中職球隊各有不同的春訓進度，不會也不適合臨時再找投手加入集訓。

集訓進度佳 2/6決選30人名單

林岳平於去年球季結束前往東京邀請旅日球員參賽，當時張奕主動聯繫並表達強烈意願，截至日職春訓開訓當天已進牛棚練投至少6次。林岳平說：「我們有17個投手，本來就要淘汰2到3個，張奕受傷退出就少淘汰1個，最後可能選14個或15個。」

張奕昨也在臉書發表聲明：「這個結果讓我感到無比沮喪。想要為台灣效力的心從來沒有改變，只要有為國效力的機會我就全力以赴，在此時希望大家能夠理解球隊的保護機制，讓我可以專注在傷勢的恢復來面對新的賽季。」

台灣隊集訓進入第2循環，選手逐漸熟悉經典賽比賽用球（中）。（記者廖耀東攝）

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