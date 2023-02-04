古林睿煬母胎牛迷 開心迎神全

林益全在台南球場適應良好，迅速融入獅隊。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕林益全今年化身「統一神全」，不管是新生代強投古林睿煬，或是拿過勝投王的洋投布雷克，都相當樂見，古林更是露出虎牙笑說：「益全賢拜來，我應該是最開心的人！」

古林睿煬（前）很開心能跟林益全當隊友。（統一獅提供）

獅隊老新人

林益全與台南合拍

37歲的林益全在14年生涯平均打擊率3成35，在台南球場的打擊率3成21，對獅隊出賽481場及轟出84發全壘打都是對戰球隊最多，累計打擊率也達3成31。擁有如此亮眼的對戰數據，老家離台南很近的林益全笑說：「可能來到台南就特別開心，打起球來也特別順手。」

請繼續往下閱讀...

古林則透露自己是興農牛球迷，小時候就和哥哥去看過林益全的比賽，「賢拜這次來，我有跟他說這件事。」對於古林來說，「神全」真的很神，「小時候看他打別人全壘打，長大後他又打我全壘打，覺得這人怎麼這麼強，我相信他來這裡，對我們有很大幫助。」林益全對古林累計19個打數敲出7支安打，包括1發全壘打，對戰打擊率3成68。

布雷克讚賞

騙到他還是被安打

前年以17勝拿下勝投王的布雷克，去年受到椎間盤突出影響表現，今年則已健康回歸，他表示自己的復健狀況相當順利，預計明或後天會進牛棚練投。對於林益全，布雷克也印象深刻，認為以他的火力對獅隊一定有幫助，「印象中他很聰明，手眼協調很棒，就算有時候策略騙到他，但他還是能擊中球，或是擊成安打，如果真的有擊中球心，就能有長打出現，算是滿全面的打者。」林益全對布雷克的打擊率，同樣高達3成68。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法