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PLG》林書豪即將救援 陳又瑋︰可輪休了

2023/02/04 05:30

林書豪今天抵台加入鋼鐵人，陳又瑋（右）開玩笑地說，或許之後可以輪休了。（鋼鐵人提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕鋼鐵人陣中最期盼希望林書豪加入的球員，或許正是最操勞的本土主控陳又瑋。

最操勞本土主控

陳又瑋上季展現超齡球風，成功站穩鋼鐵人先發陣容，出賽28場，拿13分、5.1助攻、2.3抄截，並勇奪年度新人王、入選年度第一隊和防守第一隊等殊榮。

出賽643分鐘最久

由於鋼鐵人本季狀況多，本土主力表現不佳，洋將頻繁更換，加上陣中無可靠的第二控球，陳又瑋一肩扛起重任，每場平均出賽近38分鐘，迄今17場有5場打超過40分鐘，總出賽時間達643分鐘，更是聯盟所有球員之最。

陳又瑋在場上要做的事情不只擔任後場指揮官，他每場平均9.6分、6籃板、6.3助攻和1.1抄截、0.5阻攻，都是鋼鐵人的本土之最，在在展現他的全能球風，卻也凸顯其他本土的貢獻有限。

如今，擁有多年NBA經驗的林書豪加入，將替陳又瑋分擔控球責任，成為球隊的攻勢發動機，也讓他有喘息空間，陳又瑋還開玩笑地說，或許之後可以輪休了。

兩人也延續11年前相識的緣份，陳又瑋從參加林書豪訓練營的學員，到變成訓練營的助教，現在成為豪小子的隊友，將攜手帶領鋼鐵人在下半季重振戰績。

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