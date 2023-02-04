NBA明星賽 哈登、A.戴維斯成遺珠

A.戴維斯（右，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA明星賽2月20日登場，昨聯盟公布替補球員名單，分別由七六人恩比德、灰熊莫蘭特領銜，但令人意外的是「大鬍子」哈登、湖人球星A.戴維斯未入選，成為最大遺珠。

哈登（資料照，法新社）

2022-23 NBA明星賽名單

哈登中斷連10年入選

NBA日前已公布明星賽的先發名單，替補球員昨出爐，西部包含莫蘭特、快艇P.喬治、拓荒者里拉德等人；東部則有塞爾提克布朗、公鹿哈勒戴、尼克藍道等。另外還有些新面孔，雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大、爵士馬卡南、溜馬主控哈里伯頓及灰熊J.傑克森皆首度入選。

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不過，本季表現出色的哈登及戴維斯竟不在名單內，跌破不少人眼鏡。哈登這季場均21.4分、11助攻，命中率44.9％，尤其他加入七六人後，解放隊友恩比德的火力，今年中斷連10年入選明星賽紀錄，他相當失望，認為不被尊重。

恩比德這季場均33.5分、10.1籃板、4.2助攻，打出巔峰球季，雖有入選卻非先發，他之前曾為此表達不滿，昨又看到哈登成為遺珠，他也發聲要聯盟給個解釋。

湖人昨以112：111驚險擊敗溜馬，詹姆斯攻下26分，持續往歷史得分王寶座邁進，他不忘稱讚首度入選明星賽、昨攻下26分的哈里伯頓，「不管用什麼方式入選，都代表他這季打出高水準的比賽。」

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