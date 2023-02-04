晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA明星賽 哈登、A.戴維斯成遺珠

2023/02/04 05:30

A.戴維斯（右，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA明星賽2月20日登場，昨聯盟公布替補球員名單，分別由七六人恩比德、灰熊莫蘭特領銜，但令人意外的是「大鬍子」哈登、湖人球星A.戴維斯未入選，成為最大遺珠。

哈登（資料照，法新社）

2022-23 NBA明星賽名單

哈登中斷連10年入選

NBA日前已公布明星賽的先發名單，替補球員昨出爐，西部包含莫蘭特、快艇P.喬治、拓荒者里拉德等人；東部則有塞爾提克布朗、公鹿哈勒戴、尼克藍道等。另外還有些新面孔，雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大、爵士馬卡南、溜馬主控哈里伯頓及灰熊J.傑克森皆首度入選。

不過，本季表現出色的哈登及戴維斯竟不在名單內，跌破不少人眼鏡。哈登這季場均21.4分、11助攻，命中率44.9％，尤其他加入七六人後，解放隊友恩比德的火力，今年中斷連10年入選明星賽紀錄，他相當失望，認為不被尊重。

恩比德這季場均33.5分、10.1籃板、4.2助攻，打出巔峰球季，雖有入選卻非先發，他之前曾為此表達不滿，昨又看到哈登成為遺珠，他也發聲要聯盟給個解釋。

湖人昨以112：111驚險擊敗溜馬，詹姆斯攻下26分，持續往歷史得分王寶座邁進，他不忘稱讚首度入選明星賽、昨攻下26分的哈里伯頓，「不管用什麼方式入選，都代表他這季打出高水準的比賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。