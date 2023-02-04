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泰國大師賽》破解西本 林俊易晉4

2023/02/04 05:30

林俊易（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易向來給人印象重攻輕守，為了朝世界頂尖高手之路邁進，他努力強化防守，昨在泰國羽球大師賽證明有進步，花30分鐘以21：12、21：11扳倒世界排名14的日本好手西本拳太，生涯第三次挺進超級系列賽男單4強。

世界排名35的林俊易成名作是2019年打下超級300美國公開賽冠軍，當時以強力殺球技壓各國好手，但想晉升世界級球員，勢必要有所提升。

防守升等 臨場反應快

昨初次交手善打拉吊的西本拳太，林俊易兩局都掌控節奏，最大關鍵是防守水準提升，有更多由守轉攻的機會，搭配他的最大優勢殺球，讓對手難以招架。教練李松遠指出，林俊易過往遇到問題，要花較長時間才能解決，現在變得一點就通，正因臨場反應快，能利用更多戰術變化去限制對手。

林俊易繼19年美國賽、去年台北公開賽，第3次晉級超級賽4強，也增添不少信心，今天遭遇曾高居世界排名第2的中國名將石宇奇。李松遠認為，這場比賽能測試林俊易的能耐，並從中再找出未來要進步的地方。

許玟琪逆轉南韓金佳恩

女單方面，許玟琪17：21、21：14、21：16逆轉南韓好手金佳恩，繼去年台北賽後，生涯第二次闖入超級賽4強，今日遭遇世界排名11的中國韓悅。另一好手白馭珀以16：21、20：22栽在中國張藝曼拍下。

蘇葉配力退亞錦賽金牌

男雙蘇敬恒／葉宏蔚以21：17、19：21、21：19力退去年亞錦賽金牌印尼組合藍畢恩／庫蘇馬瓦達納，挺進4強。

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