張育成拚合約狀態 稀釋餅總隱憂

張育成將是台灣隊內野靈魂，在主扛二壘的規劃下，守備布局已有雛型。（資料照）

〔記者徐正揚／斗六報導〕雖然還有5位旅外球員沒有報到，台灣隊仍將在明天提交經典賽30人正式名單，總教練林岳平不諱言唯一擔心的是張育成，但他相信上過大聯盟的選手有一定的自覺，內野陣容也在張育成守二壘的規劃下初步成形。

台灣隊集訓進入第2循環，球員昨在斗六球場外野做操熱身。（中職提供）

林岳平指出，旅外球員雖有3位野手還沒回來，日職系統的王柏融、吳念庭也在春訓，同樣跟著母隊進入比賽狀態，報到剛好銜接熱身賽。美職系統的張育成因為沒有球隊，確實較讓人擔心，「他今年要拚有球隊，看能不能再去春訓，相信進度不會落後太多，狀態可以跟得上。」

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持續自訓 最快19日先發

台灣隊頭2場熱身賽是14日、16日對味全龍，張育成3人剛好在這期間返台報到，林岳平會給旅外球員2至3天調整，「最快17日的熱身賽才會上，但可能先代打或代守，多少讓他們適應一下，要先發上場應該是19日。」

鄭宗哲能守二或三壘，是台灣隊內野活棋。（資料照）

主扛二壘 內野布局成形

教練團初步規劃張育成以二壘為主，第2守位是一壘，林岳平認為，希望藉由守備位置穩定下來，能讓他專注發揮打擊，「他三壘、游擊都可以，但都有擅長守備的選手，二壘的負擔較小，我們倚賴的是他的攻擊。」

至於其他位置，吳念庭以一、三壘為主，林立除了二壘也會視需要打DH，游擊交給江坤宇、鄭宗哲，二、三壘也能守的鄭宗哲會是內野活棋；林子偉雖是內野全能，集訓先放外野是希望他更熟悉，如果他可以站穩外野，整個隊形會更好排。

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