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泰國羽球大師賽》扳倒石宇奇 林俊易爭冠

2023/02/05 05:30

林俊易（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易昨以21：15、21：19扳倒曾高居世界排名第2的中國名將石宇奇，闖進超級300系列泰國羽球大師賽男單決賽，今天將對上香港好手伍家朗，力拚生涯第二座超級賽冠軍。

今對決香港伍家朗

和林俊易住同房的教練李松遠，賽前告訴他，「我和蘇力洋都看好你能贏球！」只是林俊易還是不太相信自己能贏。李松遠說，「俊易的能力沒問題，只要心態正確，盡量展現自己的優勢，我真的覺得有機會獲勝。」

拚第2座超級賽冠軍

林俊易昨以挑戰者之姿上陣，藉由不錯的網前手感及招牌的強力殺球，有效壓制對手。尤其第二局19：19平手，石宇奇發高球，藝高人膽大的林俊易一記下壓重扣搶下賽末點，其實球拍當時已斷線，還好對手未能擋下，他也繼2019年美國公開賽之後，收下相隔近4年的超級賽爭冠門票。

近年表現起伏的林俊易，如今再度重返爭冠行列，希望累積更多信心，一舉打進世界排名前10，並爭取巴黎奧運門票。小林今天對決世界排名18的伍家朗，李松遠只希望愛徒心態能擺正，繼續挑戰世界頂尖高手。

蘇葉配男雙晉決賽

男雙方面，蘇敬恒／葉宏蔚以21：17、13：21、21：19力退去年全英公開賽冠軍印尼組合菲克里／馬拉納，締造合拍以來最佳成績，今天將與剛奪下印尼大師賽冠軍的印尼勁敵卡爾南多／馬丁爭冠。

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