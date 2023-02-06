2023經典賽》台灣隊今割愛5將 旅外幫在安全名單

王柏融預計16日返台報到。（資料照）

〔記者徐正揚／斗六報導〕2023經典賽台灣隊今天提交30人正式名單，將從集訓35人名單中淘汰5位，總教練林岳平表示，左打或右打不是主要因素但會盡量平衡，旅外球員原則上都會在名單內。

宋家豪的母隊對他並未設球數限制。（資料照）

功能重疊 可能在割捨名單

經典賽台灣隊今天將提交30人正式名單，總教練林岳平表示，旅外球員原則上都會在名單內，其中林子偉（見圖，資料照）和鄭宗哲已隨隊調整。

林岳平指出，參加集訓的選手狀況都不錯，教練團的唯一考量是角色、功能與重疊性，將淘汰投手、外野手各1至2位與捕手、內野各1位，「真的很不好選，我們當然不希望有人受傷，萬一真的出現的話，就優先從這5位來做替補。」

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經典賽台灣隊35人名單

餅總：外野手最難抉擇

林岳平不諱言，最難抉擇的是外野手，把林子偉調去外野雖讓內野與外野的安排更有彈性，卻勢必壓縮有重疊性的球員；另一個考量重點是投手，因為有用球數、休息天數等限制，為避免連續或過度使用，可能帶15位甚至16位。

自辦熱身賽 前3場先發排定

前3場自辦熱身賽的先發投手已排定，依序為14日胡智為、曾仁和與16日江少慶、王維中都對味全龍、17日黃子鵬、陳仕朋對台鋼雄鷹。林岳平強調，順序只是根據集訓準備狀況，讓進度快的在前3場先上，正式比賽開打前還會重新安排。

鄧愷威預定8日到10日這3天抵台，預計19日對富邦悍將，在他之後的投手屆時再安排，也是先發的吳哲源會在前3場視狀況登板。林岳平表示，鄧愷威、宋家豪兩位旅外投手的母隊都沒設球數限制，教練團會依照經典賽的規定去調度。

除鄧、宋之外，還有張育成、林子偉、王柏融、吳念庭和鄭宗哲共7名旅外球員，林子偉和鄭宗哲已隨隊調整，王柏融昨天在火腿隊春訓紅白對抗賽替補上場，2打數1安打，並跑回1分，預計16日返台報到。中職聯盟今天也將在台北舉行台灣隊30人正選名單公佈記者會，邀集全台球迷為他們加油打氣。

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