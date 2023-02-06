晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

2023經典賽》台灣隊今割愛5將 旅外幫在安全名單

2023/02/06 05:30

王柏融預計16日返台報到。（資料照）

〔記者徐正揚／斗六報導〕2023經典賽台灣隊今天提交30人正式名單，將從集訓35人名單中淘汰5位，總教練林岳平表示，左打或右打不是主要因素但會盡量平衡，旅外球員原則上都會在名單內。

宋家豪的母隊對他並未設球數限制。（資料照）

功能重疊 可能在割捨名單

經典賽台灣隊今天將提交30人正式名單，總教練林岳平表示，旅外球員原則上都會在名單內，其中林子偉（見圖，資料照）和鄭宗哲已隨隊調整。

林岳平指出，參加集訓的選手狀況都不錯，教練團的唯一考量是角色、功能與重疊性，將淘汰投手、外野手各1至2位與捕手、內野各1位，「真的很不好選，我們當然不希望有人受傷，萬一真的出現的話，就優先從這5位來做替補。」

經典賽台灣隊35人名單

餅總：外野手最難抉擇

林岳平不諱言，最難抉擇的是外野手，把林子偉調去外野雖讓內野與外野的安排更有彈性，卻勢必壓縮有重疊性的球員；另一個考量重點是投手，因為有用球數、休息天數等限制，為避免連續或過度使用，可能帶15位甚至16位。

自辦熱身賽 前3場先發排定

前3場自辦熱身賽的先發投手已排定，依序為14日胡智為、曾仁和與16日江少慶、王維中都對味全龍、17日黃子鵬、陳仕朋對台鋼雄鷹。林岳平強調，順序只是根據集訓準備狀況，讓進度快的在前3場先上，正式比賽開打前還會重新安排。

鄧愷威預定8日到10日這3天抵台，預計19日對富邦悍將，在他之後的投手屆時再安排，也是先發的吳哲源會在前3場視狀況登板。林岳平表示，鄧愷威、宋家豪兩位旅外投手的母隊都沒設球數限制，教練團會依照經典賽的規定去調度。

除鄧、宋之外，還有張育成、林子偉、王柏融、吳念庭和鄭宗哲共7名旅外球員，林子偉和鄭宗哲已隨隊調整，王柏融昨天在火腿隊春訓紅白對抗賽替補上場，2打數1安打，並跑回1分，預計16日返台報到。中職聯盟今天也將在台北舉行台灣隊30人正選名單公佈記者會，邀集全台球迷為他們加油打氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。