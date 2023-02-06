2023經典賽》從老的先刷? 李振昌很淡定

李振昌經典賽成績

〔記者徐正揚／斗六報導〕暌違14年再有機會穿上國家隊球衣，還身為經典賽集訓最年長的球員，36歲的李振昌看待能否入選30人名單的態度卻很淡定，他認為，沒入選就放慢調整腳步，有選上希望再與南韓交手。

李振昌認為若最終沒入選，就好好備戰球季。（中職提供）

36歲陣中最老

拚最後一次心情

李振昌指出，參加集訓的投手狀況都不錯，他第2循環才進牛棚2次，每次投30至40球，還沒連續2天牛棚，「集訓到某個階段一定要刷人，我不覺得我是會中的那個，按照年紀來排，應該先從老的先刷。」

請繼續往下閱讀...

2009年遭南韓打爆

最想對決復仇

李振昌認為，能為國家比賽是種榮譽，今年帶著有選上就最後一次打國家隊的心情參加集訓，有入選就盡最大能力，隊上年輕球員很多，有些話題他聽不懂，「我36歲了，該換年輕人了，有（胡）智為大哥在，不需要我扛了。」

李振昌前次當選國手得回溯到2009年經典賽，對南韓先發0.1局失6分，他不諱言，若進入30人名單，即使角色已從先發變成後援，最想碰到的對手就是南韓，「在哪裡跌倒，就在哪裡爬起來，希望今年可以對到。」

李振昌表示，與過去春訓同期相比，今年要準備經典賽，進度有比較快、狀況也比較好、球已有尾勁，由於集訓第3循環是實戰投打練習（Live BP），若沒入選就把調整腳步放慢，「就算這邊沒中，回去也要準備球季。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法