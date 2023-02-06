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2023經典賽》狙殺中國第1人 嘟嘟3屆元老

2023/02/06 05:30

下月滿41歲的潘威倫，擁有3屆經典賽出賽經驗。 （統一獅提供）

首屆國手在役其中唯4人

潘威倫經典賽成績

〔記者倪婉君／台南報導〕國際賽經驗豐富的統一獅投手「嘟嘟」潘威倫，不但參加過3屆經典賽，還是台灣隊史首位在經典賽奪下勝投的投手，他昨天給予新台灣隊的中肯建言是，「不要想『我一定要怎樣』，就是享受比賽、盡情展現。」

即將滿41歲的潘威倫，17年前在生日當天就在第1屆經典賽對中國奪勝投，成為台灣第一人。對於這項難得紀錄，他昨在獅隊春訓練習結束受訪時笑說：「是喔？3月5日喔！我真的不記得了。」

最惋惜2013複賽不敵日本

潘威倫和隊友胡金龍、陳鏞基，及味全龍的林智勝，就是曾參與首屆經典賽且仍在中職打拚的4名現役球員。儘管對首勝印象模糊，潘威倫對2013年台灣隊在複賽以3：4不敵日本之役，提起時仍是一臉惋惜，「贏了就能晉級下一輪，真的可惜，但那場雙方狀況都很好，是非常好看的比賽。」

潘威倫首次參加成棒國際賽得回溯至2002年，他仍難忘當時參賽的興奮感，也特別提醒入選台灣隊的年輕球員，「能穿著國家隊球衣是種榮譽，到場上就盡情地去表現，拿出正常的狀況就好，不要因為求好心切而給自己太多無形壓力。」

對於今天要公布30人正選名單，潘威倫也勉勵那些可能落選的球員，「入選36人名單就是一種肯定，表示你有實力在，這只是教練當下對狀況的考量，不要太失落，往後不管是什麼國際賽還是有機會。」

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