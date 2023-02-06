2023經典賽》胡金龍挺新台灣隊 不犯錯就有機會

胡金龍經典賽成績

〔記者倪婉君／台南報導〕有兩屆經典賽經驗的統一獅老將胡金龍，上週四剛過39歲生日，他對參與首屆經典賽的經驗印象深刻，也看好這支平均年齡26歲的新台灣隊能打出新氣象。

胡金龍難忘第1屆經典賽的參賽經驗，也看好新台灣隊的表現。 （統一獅提供）

新生代需大賽歷練

難忘17年前初體驗

胡金龍去年9月曾接到台灣隊總教練林岳平徵詢參賽意願，但他最後並未入選，他表示可能是選訓委員決定要年輕化的走向，「這樣也好，讓中、新生代球員多一些大賽經驗，看更頂尖選手的打球方式，對台灣棒球也是很大的幫助。」

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過去曾參與2006年首屆和2017年第4屆經典賽，胡金龍對於17年前的初體驗至今難忘，「因為算是第一次打這麼大的比賽，滿特別的，那時候又才20幾歲，也是剛要挑戰上大聯盟的年紀。」

這次出征經典賽的台灣球員，大部分也和他當年一樣年輕，胡金龍表示，日本隊也是一樣年輕，「這種新氣象其實不錯，成員也都是中職最好的選手，正需要大場面的比賽去證明自己能力。」

對外界不看好台灣隊能在A組晉級，胡金龍則認為一場比賽很難說，「況且有主場優勢，不會一面倒，只要注意小細節、不要犯錯就有機會，這種比賽是很打狀況的！」

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