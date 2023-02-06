PLG》「洋將套餐」變陣 宇宙勇4連勝

夢想家新洋將卡拉曼，處女秀貢獻17分、10籃板。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕農曆年後氣勢如虹的富邦勇士，昨天靠著「雙塔」強森攻下21分、28籃板，塞瑟夫挹注16分，在主場以90：75擊退台新夢想家，寫下本季最佳的4連勝。

勇士隊強森（中）攻21分、28籃板，和塞瑟夫聯手擊敗夢想家。 （記者陳志曲攝）

強森改搭塞瑟夫 意外有火花

蔡文誠繳15分、5籃板，為勇士本土表現最佳。（記者陳志曲攝）

勇士昨讓強森搭配塞瑟夫出擊，雙塔都有「雙十」演出，強森更繳出雙二十的亮眼數據，但他說：「雙二十很不錯，但我比較在意出現5次失誤。」

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勇士總教練許晉哲表示，由於之後會有6天3戰的密集賽程，所以讓不同洋將搭配，期盼有不同火花，「之前塞瑟夫都是搭配辛特力，兩人一個眼神都知道對方要做什麼，不過這次同時擺上塞瑟夫跟強森，本土外線失準，還有努力空間。」

勇士過年前吞下隊史最長的4連敗，但年假期間調整得宜，下半季拉出4連勝，尤其防守打出強度，除了前役讓新北國王得分破百，其餘3戰都讓對手拿不到85分。

夢想家開箱卡拉曼 17分、10籃板獲肯定

夢想家昨開箱新洋將來自土耳其的卡拉曼，他攻下17分、10籃板，主帥賴柏霖給予肯定，「配合上還不錯，比想像中好，且第一場對上勇士是聯盟的強權，讓他熟悉一下對抗程度。」

32歲的卡拉曼曾在2012年NBA選秀以第2輪第57順位被籃網選中，之後曾效力歐洲頂級聯賽。他說：「台灣職籃的水準比歐洲部分聯賽的水準更高一些，但台灣的球風又更接近NBA。」

夢想家昨受制於勇士的防守，後面3節得分都沒超過20分，賴柏霖說：「我們只堅持了兩節好球， 各項數據沒有很好，籃板輸了21個，進攻也不順。」夢想家波因特攻下全場最高30分，陳振傑獲得本土最佳的11分。

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