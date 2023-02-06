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37分鐘快斬香港頭牌 林俊易奪冠

2023/02/06 05:30

23歲林俊易擊敗香港一哥伍家朗，在泰國羽球大師賽男單奪冠。（取自泰國羽協）

〔記者粘藐云／綜合報導〕23歲的「左手重砲」林俊易昨在超級300系列泰國羽球大師賽男單決賽，僅用了37分鐘就以21：17、21：14扳倒香港一哥伍家朗，勇奪本季首冠，也是他繼2019年後再度在超級300等級賽事捧冠。

世界排名35的林俊易2019年曾摘下超級300系列美國公開賽冠軍，不過之後遭逢傷勢一度沉寂。去年他在台北公開賽闖進4強，之後積極參與挑戰賽，一連勇奪5座冠軍，世界排名持續創新高。

扳倒伍家朗摘本季首冠

林俊易這週在泰國打出驚奇，尤其4強以直落二撂倒中國名將石宇奇，打出生涯代表作。昨碰上世界排名18的伍家朗，林俊易克服開賽亂流，頻頻以斜線殺球搶分，讓對手防不勝防，第2局雖然一度落後，但關鍵時刻穩住陣腳，一輪猛攻後奠定勝基。

林俊易奪冠後可獲得7000分積分，本週世界排名可望再創新高，成為繼周天成、王子維後的台灣男單新希望。

蘇敬恒／葉宏蔚 男雙亞軍

男雙決賽，世界排名42的蘇敬恒／葉宏蔚以16：21、17：21不敵世界排名13的印尼組合卡爾南多／馬丁，屈居亞軍。蘇葉配曾在去年葡萄牙國際賽、南特挑戰賽奪冠，但超級賽最佳成績為去年台北公開賽4強，雖這週沒能成功鍍金，仍締造合作以來最佳成績。

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