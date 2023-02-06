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約基奇「金」神 18次大三元獨走

2023/02/06 05:30

金塊約基奇（中）飆出本季獨走的第18次「大三元」。 （今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA三大球星昨天悲喜多樣情，約基奇率金塊聯盟登頂，湖人遭逆襲但詹姆斯史上得分王聽牌，至於勇士險勝卻折損當家射手柯瑞，令教練團相當無奈。

勇士險勝獨行俠，卻折損一哥柯瑞（左）。（歐新社）

連兩季奪下年度MVP的約基奇，繳出本季獨走的第18次「大三元」，率金塊128：108射下老鷹3連勝，戰績37勝16敗追平塞爾提克，並列全聯盟龍頭。

能攻能傳、居中策應的約基奇，貢獻14分、18籃板、10助攻；J.穆雷7記三分彈破網、轟進本季個人新高41分，賽後他信心滿滿說：「我們不能低估任何球隊，必須做好準備，尤其肩負著目標。」

金塊主場近20戰僅1敗，不但穩居西部之首，更領先第2的灰熊4.5場勝差。

金塊戰績出色，約基奇個人數據同樣亮眼，開季迄今25分、11.1籃板、10.1助攻已達「場均大三元」，也讓他在聯盟MVP排行榜，暫時領先七六人恩比德。

詹姆斯得分王聽牌 僅差36分

湖人錯失雙位數領先，易籃後被鵜鶘大逆轉，終以126：131飲恨，無緣3連勝，也讓鵜鶘終結10連敗，獨撐大局的詹皇包辦27分、9籃板、6助攻，生涯總得分38352分，僅差36分就能超越「天勾」賈霸的38387分，預計8日主場對雷霆或10日戰公鹿達標。

勇士險勝 折損柯瑞

勇士主場雖以119：113險勝東契奇休兵的獨行俠，也付出慘痛代價，柯瑞第3節左膝受傷退場，留下21分、6籃板、7助攻。

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