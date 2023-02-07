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不讓厄文到湖人 蔡老闆獨行俠成交

2023/02/07 05:30

厄文如願離開籃網，轉戰獨行俠。（資料照）

蔡崇信（中，資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕厄文日前向籃網提出交易申請，傳出湖人積極尋求他的加入，詹姆斯也期盼與他再度聯手。不過，昨交易結果出爐，厄文被送到獨行俠，將和「歐洲金童」東契奇連線，堪稱西部最強後場。

重磅交易 合體詹姆斯破局

30歲的厄文生涯始於騎士，之後曾加入塞爾提克、籃網，但他特立獨行，場外爭議頻繁，之前曾因不打疫苗、捲入反猶太事件被禁賽，在籃網待了4季僅打了143場比賽，脫序行為令球隊頭痛不已。

獨行俠東契奇。（資料照）

聯手金童 奪冠賠率衝第4

厄文日前提出交易申請，籃網決定把他和大莫里斯打包送到獨行俠，換回之前曾待過籃網的汀維迪、芬尼史密斯及3枚選秀籤。如願離開籃網，即將和東契奇聯手，外媒形容，厄文欣喜若狂，迫不及待想和對方合作。

厄文這季場均27.1分、5.1籃板、5.3助攻，成為史上首位場均至少20分、5籃板、5助攻，卻在季中轉隊的球員。不過，他和東契奇的搭配確實令外界充滿想像，東契奇這季場均33.4分、8.9籃板、8.2助攻，本季4場轟破50分，如今多了厄文助拳，獨行俠也成為爭冠勁旅，奪冠賠率1賠8.5名列聯盟第4，僅次於塞爾提克、公鹿及金塊。

值得一提的是，之前傳出厄文希望去湖人，與前隊友詹姆斯聚首，盼複製2016年幫騎士奪冠戲碼。不過，美國記者史坦爆料，其實是籃網老闆蔡崇信不願讓厄文到湖人，加上獨行俠送出即戰力展現誠意，也讓兩人重新連線的美夢落空。

此外，詹姆斯的反應令人玩味，厄文交易案結果出爐後，他在推特寫下「或許是我（Maybe It’s Me）」，外界揣測是否跟厄文有關，也感受到詹皇的失落。

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