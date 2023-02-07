鋼鐵人無止盡磨合 本土得分王僅9.8分

陳又瑋（左，資料照，PLG提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕PLG高雄鋼鐵人新援兵林書豪還沒正式披掛上陣，昨先宣布與鑀倫分道揚鑣，這也是他們本季裁掉的第5位洋將，陣容頻繁更動成為戰績不振的關鍵之一。

解約鑀倫 本季已裁5洋將

鋼鐵人本季從教練團到球員陣容都有不小更迭，鄭志龍已是本季球隊第3位總教練，洋將也僅有鐵米從季初待到現在，有NBA資歷的鈦強、哈里斯和鑀倫，及釩斯、鉑伊共5名外援，球隊以陣容調整及戰力考量結束合作。

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戰績不理想，換教練和更動陣容都是可預見的作法，只不過，因為戰術體系及人手性質不同，球隊進入無止盡的磨合期，鋼鐵人找不到主要本土進攻點，陳又瑋的9.8分已是最高，也是聯盟唯一沒有本土球員場均得分破10分的隊伍，目前戰績2勝16敗墊底，與龍頭桃園璞園領航猿已擴大至11場勝差。

鋼鐵人明天下午將在高雄為林書豪舉辦加盟記者會，球隊未來也勢必以他為進攻核心，加上新洋將悟空加入，又一次的陣容變動，如何在短時間打造贏球文化將成為一大挑戰。

鄭志龍前天在敗給攻城獅後，因受訪時批評裁判吹判尺度，遭聯盟罰款1.5萬元，他還自爆球隊投資人為香港人，再度掀起資金疑雲。對此鋼鐵人表示，經濟部投資審議委員會仍在審查，也希望外界能將焦點放在場上。

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