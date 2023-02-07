經典賽》機密電話響起 新台灣隊30人成軍

台灣隊昨公布正選30人名單，團隊持續在斗六球場練球，備戰下週開打的自辦熱身賽。（記者林正堃攝）

台灣隊30人名單出爐，總教練林岳平（中）昨率入選球員林子偉（左起）、王威晨、江少慶、黃子鵬出席成軍記者會。（記者廖振輝攝）

5人被割愛 餅總親電斗六

〔記者倪婉君／台北報導〕昨天中午開完選訓會議後，經典賽台灣隊總教練林岳平才打電話通知球員，對這份最終30人名單的心情是既慎重又掙扎，到了下午西裝筆挺出席記者會時則喊出：「希望我們這組選手能為台灣打出驕傲的一戰」。

台灣隊成軍記者會昨在台北4星級飯店舉行，負責組訓的中華職棒聯盟由會長蔡其昌致詞：「目標很簡單，勝利、勝利、勝利。」承辦單位棒協則由理事長辜仲諒發言：「我是球員出身，只想贏球，全國上下團結一致，同一條心、同一條船，一定能搶到東京門票。」

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台灣隊牛棚教練王建民（左）認為吳哲源（右）目前未在最顛峰狀態，這也是被割愛主因。

（記者林正堃攝）

岳東華（記者廖振輝攝）

23中職7旅外 左右打各8人

一個喊勝利，一個想要贏，可以想見負責領軍的「餅總」林岳平責任重大，他前天練習完後和教練團商討出30人最終名單，也決定好要割捨投手吳哲源、投手林凱威、捕手戴培峰、內野手岳東華和外野手林安可。但這份名單保密到家，也確保不會在記者會前夕外流，等到昨上午11點在台北召開選訓會議確認名單後，餅總才拿起電話通知正在斗六集訓的這5個球員。

30人名單由23名中職球員、7名旅外球員組成，包含14名投手、3名捕手、8名內野手、5名外野手，其中投手包含4左投、10右投，打者則是左、右打各8名，相當均衡。餅總表示捨棄掉先發、後援各1名投手，剩下7先發和7後援仍很夠用，野手則是從各個位置在速度、守備、打擊比較全方面的選手，去做這次篩選。

除了餅總，包括隊長王威晨、定位先發投手的江少慶和黃子鵬，以及這次被設定陣守右外野的林子偉，都盛裝出席。王威晨表示：「我非常相信我們的團隊，我們也不畏懼。」至於張育成、王柏融等旅外球員將在中旬報到，「新台灣隊」的隊型即將成形。

台灣隊30人名單

自辦熱身賽

台灣隊旅外球員報到時間

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