經典賽》中國信託獨家冠名贊助 辜仲諒喊話只想贏

棒協理事長辜仲諒期許最強台灣隊晉級複賽。（記者廖振輝攝）

陣中12名成員來自中信

〔記者吳清正／台北報導〕經典賽台灣隊昨天公布30人正式球員名單，中信兄弟共有王威晨、李振昌、呂彥青、高宇杰和江坤宇等5人入選，教練團則有彭政閔、王建民和陳江和以及行政團隊共12名成員來自中信，中國信託商業銀行也將獨家冠名贊助在台灣舉行的經典賽A組預賽。

有信心搶到東京門票

棒協理事長辜仲諒信心滿滿表示，一定能搶到前進東京的複賽門票。他強調，自接任棒協理事長以來，就全力促成國際一級賽事和中職的全面合作，他特別感謝中職這次協助負責組訓工作，他和中職會長蔡其昌不分彼此，唯一共同目標就是推出最強國家隊，為國家爭取最高榮耀。

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中國信託銀行董事長利明献表示，2013年台灣首度舉辦經典賽且打進複賽，再次帶動台灣棒球熱潮，中國信託亦重新投入棒運推展，長期贊助中信兄弟，並為首家投入五級棒球運動推廣的企業，以實際行動力挺台灣少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒發展，期待台灣隊能前進日本東京、飛向美國佛羅里達。

中國信託也規劃於經典賽期間，在台北市南港區的中國信託金融園區舉辦直播派對，另大聯盟名人堂球星、前洋基隊終結者李維拉將為3月8日台灣隊首戰開球，3月7日也將在中國信託金融園區舉辦分享會，相關資訊將於臉書粉絲頁公布。

A組預賽3月8日至12日於洲際棒球場舉行，台灣和巴拿馬、義大利、荷蘭和古巴共5隊參賽，取前2名晉級東京巨蛋的8強複賽。

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