晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

今開加盟記者會 林書豪首秀未拍板

2023/02/08 05:30

林書豪抵達台灣後自行訓練。（高雄鋼鐵人提供）

〔記者粘藐云、梁偉銘／台北報導〕前NBA球星林書豪重磅加盟高雄鋼鐵人，今天下午將在高雄萬豪酒店舉行加盟記者會，而他在台灣職籃首秀預計12日登場，不過球隊並未「掛保證」。

擬12日登場 未掀搶票潮

林書豪抵台後馬不停蹄展開訓練，目標首場出賽日期為12日。而球隊為避免重演之前「魔獸缺陣事件」，強調這是保守估計的日期，是否出賽仍將視身體狀況決定。

由於首秀日期尚未拍板，球迷持續觀望，12日門票尚未售罄，球團統計，除了1樓已完售，2樓賣出8成，3樓還有5成門票。即使門票未被搶購一空，但鋼鐵人過去3場主場票房平均落在1602人，整體銷售仍有成長。

兄弟28日對決 門票賣光

倒是鋼鐵人2月28日作客新北國王主場，有極高機率上演林書豪和林書緯「兄弟對決」，掀起球迷搶票熱潮，昨國王球團公告當日門票已售罄。

判決問題 聯盟籲提申訴

此外，國內職籃近來狀況多，繼2月1日夢想家總經理韓駿鎧不滿場上判決，向場控委員咆哮謾罵，挨罰1.5萬元後，2月5日鋼鐵人總教練鄭志龍賽後記者會公開批評裁判，同樣領到1.5萬元罰單。

PLG執行長陳建州說：「聯盟及我本人對各隊都一視同仁，不會有差別待遇，也一直致力裁判執法提升，對於各種建議都虛心接受並努力改善，期許打造更完善環境。有任何判決問題可依循管道申訴。」

籃壇人士則指出，職業賽事必須維護聯盟形象及良好秩序，包括場上競爭力、場外文化都應同步提升，球團與聯盟就裁判爭議加強檢討，各隊也該控制情緒，才能雙贏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。