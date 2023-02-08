今開加盟記者會 林書豪首秀未拍板

林書豪抵達台灣後自行訓練。（高雄鋼鐵人提供）

〔記者粘藐云、梁偉銘／台北報導〕前NBA球星林書豪重磅加盟高雄鋼鐵人，今天下午將在高雄萬豪酒店舉行加盟記者會，而他在台灣職籃首秀預計12日登場，不過球隊並未「掛保證」。

擬12日登場 未掀搶票潮

林書豪抵台後馬不停蹄展開訓練，目標首場出賽日期為12日。而球隊為避免重演之前「魔獸缺陣事件」，強調這是保守估計的日期，是否出賽仍將視身體狀況決定。

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由於首秀日期尚未拍板，球迷持續觀望，12日門票尚未售罄，球團統計，除了1樓已完售，2樓賣出8成，3樓還有5成門票。即使門票未被搶購一空，但鋼鐵人過去3場主場票房平均落在1602人，整體銷售仍有成長。

兄弟28日對決 門票賣光

倒是鋼鐵人2月28日作客新北國王主場，有極高機率上演林書豪和林書緯「兄弟對決」，掀起球迷搶票熱潮，昨國王球團公告當日門票已售罄。

判決問題 聯盟籲提申訴

此外，國內職籃近來狀況多，繼2月1日夢想家總經理韓駿鎧不滿場上判決，向場控委員咆哮謾罵，挨罰1.5萬元後，2月5日鋼鐵人總教練鄭志龍賽後記者會公開批評裁判，同樣領到1.5萬元罰單。

PLG執行長陳建州說：「聯盟及我本人對各隊都一視同仁，不會有差別待遇，也一直致力裁判執法提升，對於各種建議都虛心接受並努力改善，期許打造更完善環境。有任何判決問題可依循管道申訴。」

籃壇人士則指出，職業賽事必須維護聯盟形象及良好秩序，包括場上競爭力、場外文化都應同步提升，球團與聯盟就裁判爭議加強檢討，各隊也該控制情緒，才能雙贏。

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