4猿「薪」酸提仲裁 創隊史紀錄

桃猿黃偉晟也提薪資仲裁。（記者林正堃攝）

往年春訓前敲定

賴鴻誠將薪資仲裁交給經紀公司處理。（記者林正堃攝）

今年談薪卡關

郭嚴文提出仲裁前有告知球團，雙方在扣薪幅度沒有達成共識。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／嘉縣報導〕一向談薪速度最快的樂天桃猿，往年都拚在春訓開訓前敲定，今年卻暫時卡關，更有內野手郭嚴文、投手陳禹勳、賴鴻誠和黃偉晟等4人提出薪資仲裁，創隊史紀錄。

維護自身權益

不想和公司對抗

陳禹勳目前隨經典賽台灣隊集訓，其他3人昨都正常參與桃猿春訓練球，3人都說，提出薪資仲裁目的並非和公司對抗，而是考量自己的權益。

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郭嚴文去年是複數年約第3年，由於前一年成績未達標準，去年他的月薪是68萬，而非原本的75萬。據了解，猿隊提出扣薪近30%。去年郭嚴文出賽數雖不多，但上半季猿隊遭遇疫情時他適時頂上戰力，全季仍有66場出賽、3成08打擊率。

郭嚴文說，談約是自己和球團談，提出仲裁前也有告知球團，「知道自己是一定要扣薪，只是幅度沒有達成共識。」

賴鴻誠去年只進帳6次中繼，但仍貢獻35局、防禦率2.06。他說，接下來若進入仲裁庭將交給經紀公司處理，他希望專注在球場，「身為資深選手，希望制度正常化，而不是要跟公司衝突。希望讓後輩知道遇到這樣的狀況不用擔心。」

猿隊領隊浦韋青說，之前有過撤銷的往例，因此球團仍持續和選手溝通中。他透露，4人中只有陳禹勳薪資是上調，但雙方在調幅上有不同想法。

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