桃猿交流賽 陳冠宇對決老東家

桃猿週五赴石垣島和羅德進行交流賽，陳冠宇是首戰先發，預計投1局。（資料照）

〔記者林宥辰／嘉縣報導〕樂天桃猿週五即將赴石垣島，展開因疫情停辦兩年的亞洲門戶交流賽，11、12日和羅德交手兩場。由於總教練曾豪駒身兼經典賽台灣隊投手教練，遠征石垣島的督軍工作交給首席教練古久保健二和二軍總教練陳瑞振。

楊彬在交流賽中扛第2戰先發。 （記者林正堃攝）

古久保說，投手調度都交給投手教練，原則上即使是先發投手，負擔局數也不會太多，「畢竟是投手群本季首度實戰，投球限制會嚴格一點。」

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尬19歲的新人秋山正雲

羅德日前公布兩場比賽的先發投手，首戰預計由19歲的新人秋山正雲先發。而猿隊兩場先發投手也已定案，二軍首席投手教練川岸強透露，陳冠宇是首戰先發，預計投1局，次戰則交給楊彬，陳冠宇有望首戰就對決老東家羅德。

交手羅德2場 楊彬扛次戰

古久保曾在日、韓擔任過教練，這次則是率台灣子弟兵和日職球隊交手。他說：「感覺還好，但認識不少羅德的人，有點懷念。」

古久保認為，難得的兩場交流賽，對台日球員來說都是很好的交流機會，雙方在棒球技術上有所不同，也各有優點，希望選手從練習開始就能親身感受差異，對未來的棒球人生也會增加經歷。

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