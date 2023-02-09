「瘋狂小湯」爆紅 連3戰破40分

籃網C.湯瑪斯（右）成為史上連3戰得分破40大關的最年輕球員。 （今日美國）

最後90秒連砍13分

〔記者林岳甫／綜合報導〕林書豪在11年前的2月於紐約尼克掀起「林來瘋」，今年2月的紐約州布魯克林出現「瘋狂小湯」C.湯瑪斯，昨他最後90秒連砍13分，全場進帳43分，只是籃網仍以112：116不敵太陽。

打破戰神艾佛森紀錄

林書豪2012年在尼克低迷之際大爆發，率隊拉出7連勝，讓他一夕爆紅。在籃網被厄文搞得烏煙瘴氣，以及杜蘭特躺在傷兵名單時，21歲的湯瑪斯挺身而出，他連3場都開啟得分模式，打破「戰神」艾佛森紀錄，成為連3戰得分破40大關的最年輕球員。

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根據統計，NBA在1979年設立三分線後，喬丹、布萊恩、柯瑞、杜蘭特、里拉德等14位球員曾完成連3場得分破40大關的壯舉，如今小湯成為第15人，但尷尬的是籃網吞下2連敗，他表示，「我更想贏得勝利，這種感覺比得超過40分好。」

太陽方面，昨盼到第一射手布克傷癒歸隊，攻下19分，中鋒艾頓繳出35分、15籃板，老經驗的保羅9分、2籃板、12助攻及5抄截，他生涯累積2504次抄截，成為史塔克頓、基德、喬丹後史上第4位完成2500抄截的球員，太陽近11場贏9場，排名衝上西部第5。

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