晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

「瘋狂小湯」爆紅 連3戰破40分

2023/02/09 05:30

籃網C.湯瑪斯（右）成為史上連3戰得分破40大關的最年輕球員。 （今日美國）

最後90秒連砍13分

〔記者林岳甫／綜合報導〕林書豪在11年前的2月於紐約尼克掀起「林來瘋」，今年2月的紐約州布魯克林出現「瘋狂小湯」C.湯瑪斯，昨他最後90秒連砍13分，全場進帳43分，只是籃網仍以112：116不敵太陽。

打破戰神艾佛森紀錄

林書豪2012年在尼克低迷之際大爆發，率隊拉出7連勝，讓他一夕爆紅。在籃網被厄文搞得烏煙瘴氣，以及杜蘭特躺在傷兵名單時，21歲的湯瑪斯挺身而出，他連3場都開啟得分模式，打破「戰神」艾佛森紀錄，成為連3戰得分破40大關的最年輕球員。

根據統計，NBA在1979年設立三分線後，喬丹、布萊恩、柯瑞、杜蘭特、里拉德等14位球員曾完成連3場得分破40大關的壯舉，如今小湯成為第15人，但尷尬的是籃網吞下2連敗，他表示，「我更想贏得勝利，這種感覺比得超過40分好。」

太陽方面，昨盼到第一射手布克傷癒歸隊，攻下19分，中鋒艾頓繳出35分、15籃板，老經驗的保羅9分、2籃板、12助攻及5抄截，他生涯累積2504次抄截，成為史塔克頓、基德、喬丹後史上第4位完成2500抄截的球員，太陽近11場贏9場，排名衝上西部第5。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。