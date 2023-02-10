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猿賣萌 均齡22.6歲踢館羅德

2023/02/10 05:30

陳冠宇（記者羅志朋攝）

〔記者龔乃玠、羅志朋／連線報導〕樂天桃猿昨公布今遠征日本沖繩石垣島的26人名單，全隊平均僅22.6歲，入選經典賽台灣隊的投打陳冠宇和成晉領軍跟羅德隊交流，盼中止對戰7連敗，避免連3屆出現大比分輸球的「石垣島慘案」。桃猿今下午抵達石垣島，晚間到球場練球，備戰明、後兩天與羅德的交流賽。

樂天暌違3年在石垣島跟羅德打「亞洲門戶交流賽」，前2次都有單場被攻20分以上的慘劇，今年2大資深投打陳鴻文和林泓育原要隨隊出征，因調整不及換成蘇俊羽、許禹壕，32歲的陳冠宇成為出征成員最年長，野手最年長則是31歲的馮健庭。去年選秀前6指名宋嘉翔、陳佳樂、劉家翔、邱緯綸、林耀煌和董順傑都在出賽名單。在林泓育缺陣之下，簽約金520萬的第一指名鐵捕宋嘉翔扛重任。

陳冠宇明戰老東家 拚止對戰7連敗

有趣的是，陳冠宇曾在2016、18、19年效力羅德時三度出戰桃猿，其中2018年還被林承飛扛出陽春砲，今年首度征戰老東家，為了給驚喜還肩扛明首戰先發。陳冠宇昨在斗六透露，首戰是「先投」，預計丟20球。

佐佐木朗希（取自羅德官網）

過去陳冠宇在羅德隊與陣中王牌兼日本隊國手「令和怪物」佐佐木朗希是隊友，先隨羅德隊在石垣島春訓的佐佐木昨Live BP（實戰投打練習）飆速160公里大震撼，陳冠宇聽了大吃一驚，「我前一天Live BP最快才141公里耶！」。可惜佐佐木是朝向15日對養樂多的練習賽調整邁進，桃猿可能繼2020年後再次錯過對戰「令和怪物」的機會。

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