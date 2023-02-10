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杜蘭特轉戰太陽 4巨頭衝隊史首冠

2023/02/10 05:30

艾頓（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「宇宙太陽」正式降臨！太陽昨在季中交易截止日前發動核彈級的重磅操作，網羅兩屆總決賽MVP杜蘭特，搭配後場雙槍保羅、布克和中鋒艾頓，打造最強「四巨頭」，強勢挑戰隊史首座總冠軍。

保羅（資料照，今日美國）

聯手保羅、布克和艾頓

杜蘭特（資料照，法新社）

擁有全能得分手段的杜蘭特，有中距離和三分外線能力，堪稱聯盟最強進攻武器之一，他在2018年助勇士完成2連霸，本季他代表籃網出賽39場，投籃命中率高達55.9％，平均每場可得29.7分、6.7籃板、5.3助攻，他的加盟將大幅提升太陽戰力。

布克（資料照，美聯社）

53年未奪冠 史上第3長

太陽在過去2年一直是西部爭冠熱門，2021年就靠著保羅和布克聯手殺進總冠軍賽，上季更拿到創隊史例行賽最佳紀錄的64勝，只是始終都與冠軍金盃擦身而過，隊史53年從未奪冠，排史上第3長紀錄。

太陽本季暫時以30勝26負排西部第五，如今為了奪冠大手筆啟動「8換2」交易，得到杜蘭特、華倫，送走布里吉斯、C.強森、克勞德加上4個首輪選秀權（2023、25、27和29年）與2028年的選秀互換權。

奪冠賠率僅次2大強權

在交易之後，太陽晉升成為最有力的爭冠隊伍之一，根據國際賭盤FanDuel公布的賠率，太陽奪冠賠率從+1800升至+460，僅次塞爾提克+280和公鹿+420。

西部軍備競賽 星光熠熠

湖人也持續補強，厄文和杜蘭特分別加盟獨行俠和太陽後，讓西部競爭實力再次提升，本季10名明星賽先發球員，就有7人效力西部隊伍，《ESPN》分析，想在季後賽走得更遠的西部隊伍，陣中的鋒線球員能否限制杜蘭特的表現，將是最大關鍵。

至於籃網陸續送走厄文、杜蘭特後，與B.西蒙斯的「三巨頭」正式解體，且瞬間進入重建，即使目前還以32勝22負排東部第五，但想爭冠已成為不可能任務。

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