預約豪哥下家 國王有機會奪標

林書豪今年季後可能將在台灣掀起搶人大戰。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕為了騰出空間給重磅加盟的林書豪，PLG高雄鋼鐵人昨解除和華裔球員楊浩之的合作，盼豪小子帶隊重振雄風，而他在記者會自爆只效力鋼鐵人3個月，季後可能將在台灣掀起搶人大戰，未來華裔「1+1包裹式合約」，可能只有新北國王吃得下。

林書豪返台加入PLG會以華裔球員身份出賽，PLG規定一隊最多有2名華裔球員或1外籍生、1華裔球員。鋼鐵人有菜鳥外籍生張傑瑋，以及上季選秀第4輪被相中的楊浩之，他上季出賽11戰，場均1.4分、1.5籃板，本季更被遺忘，迄今出賽數掛蛋，如今由戰力、人氣兼具的林書豪頂替。

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鋼鐵人總經理高景炎未透露林書豪合約細節，坦承簽3個月短約，未來是否合作，尊重林書豪的決定。林書豪的夢想是和弟弟林書緯穿同套球衣並肩作戰，效力新北國王的林書緯合約預計季後期滿，林家兄弟最快下季就能攜手合作。

林家兄弟最快下季同隊

因應林家兄弟未來可能「包裹式合約」，國王有機會搶得先機，先留住林書緯，再釋出外籍生聶歐瑪，把另一名額給林書豪，但包裹行情也要看林書豪在場上的表現。

台新夢想家華裔球員錢肯尼、祈沃克已將名額佔滿，桃園領航猿有外籍生丁恩迪，富邦勇士去年和外籍生石博恩延長合約，新竹攻城獅本季選秀相中外籍生伊波卡，鋼鐵人也是本季選秀才補進張傑瑋，5隊都難以同時開出2個名額給同屬華裔球員的林家兄弟。

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