經典賽》一手好牌缺重砲 一次版打線出爐

〔記者羅志朋／斗六報導〕缺乏重砲的經典賽「新台灣打線」展現不同風貌，總教練林岳平昨表示，國際賽各國投手等級很高，難轟全壘打，這次集結速度快、擊球率高等特色的打者，希望能在經典舞台有所突破。

經典賽台灣隊持續找隊形，14日首場自辦賽將由林立、范國宸、吉力吉撈．鞏冠（見圖）扛起中心打線。（記者廖耀東攝）

范國宸（記者廖耀東攝）

林立（資料照）

台灣隊16名野手有11人來自中職，僅吉力吉撈．鞏冠和范國宸在母隊扛中心棒次，5名旅外野手只有張育成算重砲。林安可曾奪全壘打王，但沒擠進30人正選名單成「最大遺珠」，昨在實戰投打練習開轟，他坦言落選很悶，預計17日練習結束回到統一獅春訓。

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缺國際賽磨 轉型機關槍打線

近十幾年一級國際賽事，台灣隊有陳金鋒、張泰山、林智勝、林威助、彭政閔、蔣智賢、高國輝、林泓育、陳俊秀、朱育賢與蘇智傑等強打壓陣，今年經典賽缺重砲助威，取而代之的是機關槍打線。

餅總指出，外界認為台灣隊是機關槍打線，主因在於這幾年國際賽停擺，沒機會發掘這個世代能在大舞台展現驚人一面的選手，希望他們透過經典賽展現個人能力。

除了吉力吉撈和張育成，餅總點名林立、范國宸、王柏融也是重砲，「其實他們都具備長打能力，只是從近年成績來看，長打比較少，才會認為他們沒有長打能力。」

張育成（資料照）

首場自辦賽 3強打扛中心棒次

台灣隊14日首場自辦練習賽對味全龍，打擊教練曾豪駒規劃陳晨威、林子偉扛前兩棒，中心打線由林立、范國宸、吉力吉撈組成，陳傑憲埋伏在9棒，隊長王威晨預計打6或7棒。

由於張育成、王柏融和吳念庭都還沒投入集訓，餅總強調，首場實戰打線是針對打擊近況不錯的選手做安排，隨著旅外球員加入，後續熱身賽打線還會再做更動。

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