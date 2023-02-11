晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

2轟vs.11轟黑歷史 不彈球將助猿雪恥

2023/02/11 05:30

〔特派記者龔乃玠／日本石垣島報導〕樂天桃猿昨晚飛抵石垣島，今午暌違3年出戰千葉羅德海洋，2名經典賽國手陳冠宇、成晉預定先發上陣，去年第1指名捕手宋嘉翔也將率先蹲捕，全力中止對戰7連敗。中職用球的更換可望讓戰況不像上屆懸殊，也考驗羅德打者。

桃猿昨搭乘彩繪飛機出征亞洲門戶交流賽。（特派記者龔乃玠攝）

陳冠宇（特派記者龔乃玠攝）

今明2連戰羅德 中職用球登場

桃猿2019-20年都被羅德單場攻下至少20分，連續2屆上演「石垣島慘案」，其實有些外在因素影響，投手教練川岸強提到，羅德隊使用日職用球，桃猿則用中職用球，「當時中職的球比較彈，兩隊全壘打才會如此懸殊。」羅德前2次交流賽總計狂敲11轟，桃猿只有2轟。

今天桃猿跟羅德首戰，同樣使用各自聯盟的用球，去年中職用球非常不彈，交給羅德打線「驗貨」，2場能敲幾轟令人關注。陳冠宇打頭陣投1局，預定由年僅23歲的陳克羿接手，川岸強只有一個要求，「絕對不要閃躲打者，就算被打，也要變成好的經驗。」

首席教練古久保健二表示，把練習的東西表現出來就好，集中注意力在球上，拿出精神來。18歲的宋嘉翔首戰就扛先發捕手，古久保說，「希望他靠直覺來打這個比賽，配球照著他的感覺來配。」

台灣隊外野手成晉第四度出征石垣島，預估擔任先發第2棒，原本有望跟「令和怪物」佐佐木朗希對決，可惜他朝15日迎戰養樂多的步調調整，無緣提前上演台日大戰。羅德隊關係人士也直呼可惜，「朗希狀況真的很好喔，那種球威現場看幾次都不會膩。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。