2轟vs.11轟黑歷史 不彈球將助猿雪恥

〔特派記者龔乃玠／日本石垣島報導〕樂天桃猿昨晚飛抵石垣島，今午暌違3年出戰千葉羅德海洋，2名經典賽國手陳冠宇、成晉預定先發上陣，去年第1指名捕手宋嘉翔也將率先蹲捕，全力中止對戰7連敗。中職用球的更換可望讓戰況不像上屆懸殊，也考驗羅德打者。

桃猿昨搭乘彩繪飛機出征亞洲門戶交流賽。（特派記者龔乃玠攝）

陳冠宇（特派記者龔乃玠攝）

今明2連戰羅德 中職用球登場

桃猿2019-20年都被羅德單場攻下至少20分，連續2屆上演「石垣島慘案」，其實有些外在因素影響，投手教練川岸強提到，羅德隊使用日職用球，桃猿則用中職用球，「當時中職的球比較彈，兩隊全壘打才會如此懸殊。」羅德前2次交流賽總計狂敲11轟，桃猿只有2轟。

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今天桃猿跟羅德首戰，同樣使用各自聯盟的用球，去年中職用球非常不彈，交給羅德打線「驗貨」，2場能敲幾轟令人關注。陳冠宇打頭陣投1局，預定由年僅23歲的陳克羿接手，川岸強只有一個要求，「絕對不要閃躲打者，就算被打，也要變成好的經驗。」

首席教練古久保健二表示，把練習的東西表現出來就好，集中注意力在球上，拿出精神來。18歲的宋嘉翔首戰就扛先發捕手，古久保說，「希望他靠直覺來打這個比賽，配球照著他的感覺來配。」

台灣隊外野手成晉第四度出征石垣島，預估擔任先發第2棒，原本有望跟「令和怪物」佐佐木朗希對決，可惜他朝15日迎戰養樂多的步調調整，無緣提前上演台日大戰。羅德隊關係人士也直呼可惜，「朗希狀況真的很好喔，那種球威現場看幾次都不會膩。」

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