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有多愛桃猿? 澀谷桑無條件挺台

2023/02/11 05:30

日本球迷澀谷吉哉在石垣島迎接桃猿。（特派記者龔乃玠攝）

〔特派記者龔乃玠／日本石垣島報導〕從桃園機場到新石垣機場，台灣和日本都有超熱血的瘋狂球迷跟隨樂天桃猿，一位是鄭兆行鐵粉林文萱，另一位是超級猿迷澀谷吉哉，形成另類焦點。

鄭兆行（左）與鐵粉林文萱。（特派記者龔乃玠攝）

林文萱從興農牛時期就是「浪粉」，今年追星邁向第21年，就算鄭兆行轉教練，每年仍為了他看近百場比賽，去年就看了92場。原本她以為鄭兆行在富邦轉球探，必須到三級棒球追星，後來跟著他轉隊樂天，昨穿著樂天酒紅色T恤來到石垣島，展現過人的「逐浪」意志。

由於鄭兆行14日過生日，林文萱還做了看板祝他生日快樂，「我已經把錢準備好要買他的周邊商品，先買件球衣燙他的名字上去。」

出身青森縣的澀谷吉哉，在新石垣機場準備約10張自製看板，為桃猿接機。他說，從2018年亞洲門戶交流賽愛上這支球隊，過去3年受疫情影響，完全沒辦法來台灣看中職，今天對羅德一戰是暌違3年又能現場看桃猿，讓他有點想哭。

澀谷吉哉也「愛屋及烏」為經典賽台灣隊加油，他在2019年世界12強賽有到台灣觀賽，這次經典賽買不到票，只能在東京等台灣來打複賽，屆時如果跟日本打，「我會支持台灣！」

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