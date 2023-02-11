鄭世忠接掌體育署 世大運、亞運拚佳績

行政院昨宣布鄭世忠接任體育署長。（取自國體大官網）

〔記者鍾麗華、林岳甫／台北報導〕體育署長懸缺已逾一年半之久，行政院昨宣布，由國立體育大學教授鄭世忠接任，最快3月1日前上任。教育部長潘文忠表示，鄭世忠出線是同時具備行政歷練、基礎專業素養，還有運動組織實務經驗。

行政院表示，鄭世忠為英國諾丁漢大學醫學與健康科學院外科醫學系骨科與創傷外科部運動醫學中心博士，積極參與體育事務，於體壇深耕多年，現任亞洲教練科學會執行委員、足球協會秘書長、田徑協會副秘書長、運動教練學會副理事長等職，曾任中華奧會副秘書長、運動教練學會秘書長、亞洲教練科學會秘書長等職，擁有豐富國際體育事務經驗。

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47歲鄭世忠是史上最年輕體育署長，日前始終不願對外回應，昨接受訪問時表示，感謝長官賞識，讓他有機會擔任署長，並感謝教育部次長林騰蛟代理期間讓各項賽事備戰都在軌道上，他上任後會延續下去，並將各單項協會凝聚起來，在世大運、亞運拚出佳績。

上任與鄭文燦無連帶關係

由於鄭世忠目前擔任足球協會秘書長，曾與前足協理事長、現為副閣揆的鄭文燦一起共事過，引發外界聯想。對此，潘文忠表示，鄭世忠確實是足協秘書長，但也曾擔任田徑協會相關職務，雖然任期和鄭文燦任理事長的時間重疊，兩人確實熟悉，但兩者間沒有必然的連帶關係。

鄭世忠13日將以準體育署長身份隨行政院長陳建仁至國訓中心視察，關心國手備戰狀況。

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