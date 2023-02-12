經典賽》曾仁和傷退 集訓陣容剩5先發

經典賽台灣隊投手曾仁和昨在實戰投打練習執行強迫取分戰術時，下背部出現不適，緊急退場接受治療。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕經典賽台灣隊先發投手戰力拉警報！28歲的「土虱」曾仁和昨首度在實戰投打練習（Live BP）登板，為了下投手丘處理滾地球，不慎造成下背部緊繃不適，總教練林岳平表示，曾仁和將暫停訓練一週，同時緊急召回之前參與集訓的投手吳哲源。

曾仁和（中）下背部出現不適，緊急退場接受治療。（記者廖耀東攝）

實戰BP背部緊繃 暫停訓練一週

昨Live BP演練短打強迫取分戰術，只投幾球的曾仁和下丘接球突感下背部不適，表情顯得相當痛苦，緊急退場治療，隨後送醫檢查；後天台灣隊首場自辦練習賽對味全龍，原定胡智為先發退場後由曾仁和接手投球，如今只能改變計畫，人選未定。

請繼續往下閱讀...

效力樂天桃猿的曾仁和去年繳出7勝2敗、防禦率2.48佳績，目前率樂天赴石垣島進行交流的領隊浦韋青昨接獲消息指出，初步評估曾仁和無大礙，先在斗六慈濟醫院接受檢查，已建議台灣隊下個訓練循環讓他休息，但目前暫無回歸母隊計劃。

台灣隊急召能投長局數的投手，未入選30人正選名單的中信兄弟吳哲源明天將歸隊集訓。（資料照）

急召長局數投手 吳哲源明歸隊

28歲的中信兄弟右投吳哲源去年拿下11勝1敗、防禦率2.85，獲投手金手套和最佳進步獎，但無緣擠進30人正選名單，日前已返回母隊春訓，今練球結束將再次打包行李，準備隔天向台灣隊報到；餅總解釋，曾仁和是先發投手，因此選擇能投長局數的吳哲源，而非中繼的林凱威。

台灣隊投手群狀況不斷，月初旅日投手張奕因右肩發炎忍痛辭退，原定10日報到的旅美投手鄧愷威，因所屬美職巨人球團暫不放行，遲遲無法返台投入集訓，如今又傷了曾仁和，都是教練團設定可以投較長局數的投手，也讓投手戰力蒙上陰影。

曾仁和因傷脫離集訓行列，若趕不及大賽將由吳哲源遞補參賽，目前台灣隊先發投手人選還包括江少慶、王維中、胡智為、鄧愷威、黃子鵬與陳仕朋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法