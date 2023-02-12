陳冠宇完全制左 新武器帶進經典賽

陳冠宇以新球種對付左打。（特派記者龔乃玠攝）

〔特派記者龔乃玠／石垣島報導〕樂天桃猿昨以1：4苦吞對戰羅德8連敗，仍未化解石垣島魔咒，經典賽國手陳冠宇先發1局無失分，成晉敲出全隊唯一長打，維持不錯的投打狀態，對台灣隊來說是好消息，而年輕內野手對外首戰美技連連，春訓強調守備也有好成果。

桃猿暌違3年再度出征石垣島，首戰仍無法對羅德止敗。（特派記者龔乃玠攝）

猿不敵羅德 對戰8連敗

陳冠宇重返昔日春訓基地球場，羅德球迷「聲援」因疫情尚未解封，熱情不減，高舉他的應援毛巾，登板和退場都響起熱烈掌聲。他坦言，這是很特別的球賽，「沒想到這麼快就能對上羅德，算是達成夢想。」

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站上投手丘，陳冠宇用笑容先禮後兵，開賽即切換模式，1球解決交情不錯的藤原恭大，後來被敲2安攻佔一、三壘，最終17球無失分收場，完成賽前設定目標。最大焦點是完全壓制左打，上季對左打被打擊率是偏高的2成83，讓他解封新球種，對羅德測試效果佳，經典賽可望派上用場。

陳冠宇表示，外國打者手較長，內角球不好攻擊，「今年我想對左打大量進攻內角，新球種也能大膽使用看看，以前很少拿這顆丟左打內角。」

成晉選球精準，在交流賽首戰敲出二壘安打。（樂天桃猿提供）

國手狀況佳 成晉敲猿唯一長打

另一國手成晉展現大將之風，首局開啟球隊攻勢，6局下敲出二壘安打。古久保健二認為，成晉調整順利，可以明確分辨投手球路，球來時的應變也做得很好，「他是串聯攻勢的角色，希望他在台灣隊能好好執行戰術。」

兩名國手有好表現，樂天年輕勢力抬頭，古久保表示，廖健富轉守一壘有美技演出，三壘手董順傑也有擋住強勁球，希望下一場能繼續維持。

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