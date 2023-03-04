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大聯盟認證經典14戰 台灣球迷請上座

2023/03/04 05:30

洲際球場正面大看板有8名世界球星，分別是林子偉（台灣）、大谷翔平（日本）、金廣鉉（南韓）、林多（波多黎各）、馬查多（多明尼加）、柏格茲（荷蘭）、烏里耶斯（墨西哥）、佛里曼（加拿大）。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠、蔡淑媛／台中報導〕台中洲際球場今天正式開放經典賽隊伍練球，昨搶先公開耗資近2000萬翻新的成果，在大聯盟8名職人近2個月耕耘，洲際煥然一新，厚實平整的紅土和綠油油的草皮堪稱大聯盟級，做足萬全準備迎接最頂尖國際賽，讓台灣球迷在4場公辦熱身賽和10場正式比賽享受經典待遇。

8職人進駐洲際球場 耗時2月耗資近2千萬

大聯盟職人1月初進駐洲際球場，將場地刨掉後重新養護種植草皮和紅土，因應台灣氣候、加上經典賽3月開打，將「黑麥草」混入抗寒性較差的百慕達草，搭配改良灑水器，昨首度公開的草皮綠油油一片。單算草皮成本，大約花上5、60萬台幣。

紅土更有許多種類鋪設在各區，野手守備區的黏度較低、排水佳，防守和跑壘不會「卡到」；投手丘和打擊區的黏度高，有助支撐瞬發力猛烈的投打動作。棒協新聞組組長王裕盛指出，大聯盟希望選手在最安全的環境發揮實力，即便下雨也能以最快方式恢復比賽。

嚴格把關紅土草皮 林子偉等8球星入口迎賓

昨抵台的巴拿馬和義大利，今天首度使用翻新的洲際球場，大聯盟職人不僅把場地弄得漂亮，昨還帶著多名台灣場務人員把打擊籠、護網等練習道具推進場內，實際演練一次，令人窺見大聯盟級的細膩。

洲際周圍佈置散發濃烈的經典賽氛圍，林子偉、大谷翔平和金廣鉉等8名世界球星登球場正面主看板，門前有棒球造型的裝置藝術，由葛萊美獎得主李政瀚等人設計，造價約2萬美元（約台幣62萬），這顆球在美日分組賽4座比賽球場都有設置。

其他包括球員休息室和重訓室等設施都有改善，還增設天氣預報室；球員伙食更針對各隊需求客製化，像義大利要求，義大利麵一定要加肉醬，而大聯盟指定要提供無麩質麵包。當球員進入球場，就像是個MLB球星。

參與視察球場「開箱」的台中市長盧秀燕則指出，洲際棒球場整修升級完成，媲美大聯盟水準，週日由中信兄弟與台灣隊在此進行公辦熱身賽，且由於戶外與室內的口罩已解禁，民眾觀賽不用戴口罩，但提醒做好健康防護。

經典賽球員伙食。（記者龔乃玠攝）

洲際球場球員休息室。（記者龔乃玠攝）

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