PLG》客場之旅 林書豪率鋼鐵人拚5連勝

領航猿射手盧峻翔狀態未復甦，過去3戰得分都只有個位數。（PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近期氣勢如虹的高雄鋼鐵人本週將迎來客場之旅，今晚先到桃園領航猿主場踢館，力拚5連勝，週日再挑戰聯盟龍頭新北國王，再度上演林書豪和林書緯的兄弟對決。

林書豪（中）與弟弟林書緯（左）r後天將再交手。（資料照）

今戰領航猿

後天國王兄弟對決

林書豪上週助鋼鐵人收下4連勝，本季場均25.2分、8.3籃板、9.1助攻表現全能，不只拿下3月份MVP，更4度奪下單週MVP。他的加入提升鋼鐵人進攻火力，積極穿針引線也為隊友製造機會，成為球隊戰績回升關鍵。

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鋼鐵人雖仍以11勝21負墊底，但距離第5的新竹攻城獅僅1場勝差，和第4的台新夢想家也只差2.5場，季後賽並未絕望。值得一提的是，鋼鐵人已對領航猿拿下對戰3連勝，且林書豪對他們打得相當好，場均29.3分。

反倒是領航猿本季開高走低，上半季曾拉出10連勝衝上龍頭，下半季卻陷低潮，3月份全敗收場，甚至以9連敗打破聯盟紀錄，連敗期間場均僅得81.7分，火力銳減成為1勝難求的關鍵。

不過，領航猿上週日對夢想家之戰順利止敗，不只進攻回穩單場拿97分，防守部分也到位，令主帥卡米諾斯感到滿意。

只是陣中射手盧峻翔狀態未復甦，過去3戰得分都只有個位數，必須找回手感才能助隊在本季最後一場主場守住勝利。

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