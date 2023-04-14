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官大元27歲進兄弟 12年後還能奪勝

2023/04/14 05:30

官大元（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟官大元昨登板救火2.2局無失分，勇奪本季首勝、亦是生涯第46勝，繼續將自己保持的隊史最老本土勝投紀錄往前推進，同時也以39歲216天超越許銘傑，成為隊史第2老的本土投手，他坦言，當初進職棒沒有想過能投到40歲。

兄弟隊史投手登板年齡

39歲216天登板 隊史土投第2老

官大元今年進入2年複數年合約第2年，月薪從24萬升至27萬，昨江忠城接替傷退的先發鄭浩均卻遇上亂流，官大元救火解危，續投6、7局無失分，總計2.2局僅被敲1支安打，為球隊踩住煞車。

官大元以27歲之齡才進職棒，今年邁向第13個球季，邁向40歲，過去兄弟隊史土投只有2005年劉義傳投超過這個歲數。官大元表示，從第1年到40歲，最不一樣的是身體狀態，提醒自己保持初心是最重要的。

私底下用「InBody」檢測身體，官大元說數據上沒有太大落差，「本身就是練習量大的選手，也有一些課程，專注在這些訓練，按部就班吃完菜單。」

官大元指出，職棒生涯遇到投最久的是「阿三哥（高建三，投到41歲）」，曾有想過要以這個歲數目標，「我自己都覺得不容易，這年紀還能在場上跟打者對決，格外珍惜這個機會。」

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