宋嘉翔驚天轟 未滿19歲第5人

桃猿新人捕手宋嘉翔生涯首轟出爐。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕樂天桃猿霍爾先發6局只失1分，新人捕手宋嘉翔演出3安猛打賞，包括生涯首轟，9：3擊敗富邦悍將，樂天贏得開季對戰4連勝、5連不敗，終止富邦2連勝。

嫩捕帶動4分大局 猛打賞

宋嘉翔第2局率先上場就敲安，帶動連得4分的大局，第8局轟出陽春彈，成為中職史上第5位不滿19歲的全壘打打者，第9局再打出2分打點二壘打，全場4打數3安打、3打點，只差三壘打就達成完全打擊，生涯首度獲選單場MVP。

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樂天總教練曾豪駒表示，所有的投手對宋嘉翔都是陌生的，能有這種表現真的很不容易，希望他能保持正向的心態，持續累積經驗，不論是好的或不好的，都會幫助他成長。

霍爾被擊出5支安打，投出6次三振，沒有四壞球，本季2場先發都拿下勝投，並列聯盟最多。曾豪駒表示，霍爾這場的表現又比首戰好，直球的速度和變化球的角度都有進步，控球有效壓制打者。

樂天第1局留下滿壘殘壘，第2局宋嘉翔、林承飛、陳晨威、林立、成晉連續安打攻下3分，1出局後林泓育安打再下一城，4：1超前比數，富邦先發投陳仕朋投1.1局被擊出8支安打失4分退場，創下生涯先發最快被KO紀錄。

樂天郭俊麟中繼5局只被擊出2支安打，投出5次三振，唯一的失投就被宋嘉翔轟出全壘打。宋嘉翔表示，打全壘打很開心，沒想到生涯第6場比賽就開轟，更沒想到能從郭俊麟手中擊出全壘打，郭俊麟是旅日的大學長，自己從小就看他投球。

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