王正棠改回標配 9戰4度猛打賞

王正棠（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將王正棠連3場至少打出2支安打，目前17支安打高居聯盟第1，打擊率也高達0.436。他表示，嘗試過很多不同的打法之後，目前又回到剛進職棒的方式，有不錯的效果，希望繼續保持，爭取所有可以爭取的個人獎項，讓自己有更大的動力。

擔任開路先鋒的王正棠第1局就擊出三壘打，並跑回悍將第1分，這是他本季第3支三壘打，第6局再敲安，本季出賽9場演出4次單場3安的猛打賞，另有2次雙安。

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王正棠在2018年季中選秀獲得富邦第2指名，當年就在一軍出賽32場，打擊率高達0.352。他表示，雖然第1年打得還不錯，但不想因此自滿，決定嘗試各種的不同的打法，創造更多可能性，包括2021年改用更重的球棒，並加大擊球仰角，以更多長打為目標，當時開季打不到10場就轟出3支全壘打，不過，後來的結果並沒有很理想，到球季結束只再打出2支全壘打。

王正棠試過各種打法後，去年又改回最初的打法，他表示，去年以確實擊球為主，開始有比較穩定的表現，到季末就確定以後就這樣打，最後打擊率0.298也創下生涯4個完整球季的新高，今年仍有不錯的打擊感覺，除了要幫助球隊打出最好的戰績，也要以爭取個人獎項為目標，包括金手套獎。

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