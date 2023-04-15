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台灣國際田徑賽 楊俊瀚、鄭兆村攘「外」

2023/04/15 05:30

楊俊瀚（右）、鄭兆村（左）昨出席2023台灣國際田徑公開賽記者會。 （記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2023台灣國際田徑公開賽5月27、28日將在新北市板橋第一運動場重啟。今年重磅邀請波蘭3屆鏈球奧運金牌女將沃達雷茲克來台獻技。昨地主代表「台灣最速男」楊俊瀚、亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村表示，相當期待和國外好手同場較勁，也要把獎牌留在台灣。

波蘭鏈球女王登台獻技

台灣國際田徑公開賽在2020、2021年因疫情停辦，去年未開放國外選手參賽。為增添賽事可看性，今年特別邀請波蘭的「鏈球女王」沃達雷茲克來台，37歲的沃達雷茲克為奧運史上首位在田徑項目3連霸的女子選手、4度在世錦賽摘金，堪稱賽史上最大咖國際選手。

面對國際選手強勢壓境，楊俊瀚認為，能和這些頂尖選手切磋的機會很難得，且在台灣出賽有主場優勢，對於天氣、場地較為熟悉，「要抓住這個機會好好發揮，不管是個人單項或接力。」

楊俊瀚日前甫於全國原住民運動會男子100公尺飆出本季最佳10秒17，提到接下來的備戰計畫，他透露，台灣公開賽前會先赴日本參賽，「希望能改寫去年的成績，並繼續突破個人全國紀錄。」

楊俊瀚提到，由於下半年有亞錦賽、世錦賽及杭州亞運3項大賽，先藉由這幾場比賽持續累積經驗及積分。

鄭兆村在歷經右手肘韌帶手術後，今年初重返賽場，在港都盃擲出79公尺65達到杭州亞運參賽標準，並以79公尺87摘金。對於目前身體狀況，他表示，近期投擲量增加，已慢慢重回正軌，相當期待在主場和國際選手競爭。

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