附加賽今終戰 公牛拚滅「火」

德羅森（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA東、西部附加賽「終局之戰」 ，今由公牛對熱火、雷霆拚灰狼，兩場贏家搶搭季後賽8強末班車，分別挑戰東霸天公鹿、西岸龍頭金塊。

熱火巴特勒（資料照，美聯社）

上季東岸戰績最佳、還殺進東部決戰的熱火，本季表現下滑，附加賽爆冷不敵老鷹後，如今形勢更加不利，只要再輸公牛就提前放暑假，熱火總帥史波斯查決定大膽變陣，「不只是先發，甚至替補都可能不同，這季我們經歷許多起伏，沒什麼是容易的，我們將艱苦達成目標。」

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「士官長」巴特勒也向隊友們精神喊話，只要肯拚，這次結果肯定不同，「我們必須保持自信，知道有能力獲勝，場上找回正確方式，就可以強勢反彈。」

公牛逆襲暴龍後，士氣正值高峰，加上本季3連勝橫掃熱火，更讓全隊信心滿滿，德羅森盛讚當家球星拉文屠龍演出，「 這聯盟沒太多人擁有他的天賦。我知道他有多努力、多麼關心比賽，根本是地獄來的悍將。」拉文則認為兩軍相逢勇者勝，「他們會做出調整。我們也是，就看誰更想贏。」

戈貝爾回狼窩 抵禦雷霆

西岸方面，灰狼本季對戰雷霆雖挾3勝1負領先，但近來鬧內訌，附加賽加班又不敵湖人，即使向隊友揮拳遭禁賽的長人戈貝爾回歸，背傷隱憂仍增添這場生死戰的變數。反觀年輕的雷霆鋒衛來勢洶洶，迫不及待踢館晉級，少主吉爾吉斯亞歷山大說：「過去幾年，即使球季不順利，我們也打了許多勢均力敵的比賽，並養成好習慣，知道如何延續下去。」

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