劉基鴻3奪MVP 擔心沒人緣

龍隊劉時豪（右）單場4安，包括7局上跑出內野安打。

（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕繼2日在洲際對中信兄弟後，劉基鴻昨演出本季第2次單場4安，還差點締造完全打擊，幫助味全龍8：3擊敗樂天桃猿中止3連敗。劉基鴻今年才出賽9場，味全開季才拿到4勝，他已經收下3座單場MVP。

龍隊劉基鴻本季第2轟出爐，只差三壘安打就締造完全打擊。（記者陳志曲攝）

本季二度鐵支 助龍止3連敗

劉基鴻自第3局起連續4打席都敲安，他指出，8局上打擊前知道已打3安，擊出第4安上一壘後，黃煚隆教練才告訴他「就差三壘安打」，他表示，威達爾賽前是投手三冠王，打者必須積極進攻搶好球的球，「當時是2壞球，設定攻擊的位置變得更小，剛好球投進來。」

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劉基鴻知道自己開季4勝已拿3次MVP，坦承對隊友很不好意思，多少擔心可能會沒人緣，他表示，大家表現都很好，球隊贏球最重要，他繼續負責買咖啡。龍隊總教練葉君璋認為，劉基鴻今年成熟很多，希望繼續保持下去。

伍鐸用90球投7局、挨7安僅失1分，連續2場先發都是1分責失，第4至6局連續3局製造雙殺化解危機，本季首勝開張，葉君璋認為，伍鐸即便在中職投很久，球速也不如以前，交付的任務都有辦法完成，「他還是很有經驗，對我們球員很重要。」

猿迎來李多慧 續拚主場開胡

劉時豪也是單場4安，雖再次與MVP擦身而過，卻開心表示，賽前與劉榮華教練打賭，這場失分不超過3分，全部野手要請他喝飲料，「算是一種互相激勵，沒記錯的話，野手有14個吧？1天1杯可以喝2個禮拜，如果都點珍奶，我可能會喝到糖尿病。」

樂天戰績雖仍暫居第1，但開季以來2場主場比賽1和1敗，昨南韓女神李多慧的啦啦隊首秀加持下，7651名球迷到場應援，今再拚本季主場首勝。

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