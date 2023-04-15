晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

桃園球場養10天 球員放心草上飛

2023/04/15 05:30

桃園球場草地狀況明顯改善許多。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃園棒球場在2日首戰挨批「沒Ready」之後，獲得10天沒排賽事且天氣好轉的喘息空間，昨天草皮狀況不佳的現象明顯改善，總教練曾豪駒肯定球團盡很多心力，領隊浦韋青則表示未來改用人工草皮將是思考方向。

球團將評估 未來改人工草皮

浦韋青指出，桃園球場的草皮從重植、養護到深層打洞，在主場首戰開打前其實一直在做，只是天氣一直不好影響作業進度，場地恢復的速度也比較慢，「這個我們沒有話說，就是努力改善。」

由於樂天金鷲團隊最近剛好來台，浦韋青表示，日方碰到這個狀況有提供意見，包括用沙、用土、打洞深淺都有具體交流，但因台日天氣不同只能做為參考。至於燈柱在2日比賽中熄滅，主要是用電量高造成斷路器跳電，礙於線路很多還沒查到發生問題的位置。

樂天金鷲主場宮城球場的草皮曾從天然改為人工再換回天然，天母棒球場改為人工草皮後也獲好評，浦韋青不諱言，球團接到很多單位建議桃園球場改用人工草皮，就看樂天總部如何評估，「相關資料我們都有，只要對球場有利的事，市政府也希望我們嘗試。」

曾豪駒表示，球隊前10天都在客場比賽，這次回來覺得場地狀況很棒很平整，至於是否改用人工草皮要看球團如何決定，「球團其實一直在努力，希望草皮能更完整，排水也可以更好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。