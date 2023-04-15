桃園球場養10天 球員放心草上飛

桃園球場草地狀況明顯改善許多。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃園棒球場在2日首戰挨批「沒Ready」之後，獲得10天沒排賽事且天氣好轉的喘息空間，昨天草皮狀況不佳的現象明顯改善，總教練曾豪駒肯定球團盡很多心力，領隊浦韋青則表示未來改用人工草皮將是思考方向。

球團將評估 未來改人工草皮

浦韋青指出，桃園球場的草皮從重植、養護到深層打洞，在主場首戰開打前其實一直在做，只是天氣一直不好影響作業進度，場地恢復的速度也比較慢，「這個我們沒有話說，就是努力改善。」

請繼續往下閱讀...

由於樂天金鷲團隊最近剛好來台，浦韋青表示，日方碰到這個狀況有提供意見，包括用沙、用土、打洞深淺都有具體交流，但因台日天氣不同只能做為參考。至於燈柱在2日比賽中熄滅，主要是用電量高造成斷路器跳電，礙於線路很多還沒查到發生問題的位置。

樂天金鷲主場宮城球場的草皮曾從天然改為人工再換回天然，天母棒球場改為人工草皮後也獲好評，浦韋青不諱言，球團接到很多單位建議桃園球場改用人工草皮，就看樂天總部如何評估，「相關資料我們都有，只要對球場有利的事，市政府也希望我們嘗試。」

曾豪駒表示，球隊前10天都在客場比賽，這次回來覺得場地狀況很棒很平整，至於是否改用人工草皮要看球團如何決定，「球團其實一直在努力，希望草皮能更完整，排水也可以更好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法