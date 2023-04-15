李多慧IG暴漲30萬粉 首秀三壘暴動

李多慧昨登台首秀，還與啦啦隊長阿誠一起搭上小飛機。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕前韓職起亞虎啦啦隊成員李多慧身穿代表南韓國碼的82號，昨獻出來台加入Rakuten Girls的應援首秀，1局下起連續3局在主隊休息區上方看台跳應援曲，獲得三壘側內野看台球迷幾乎全部站著觀看的「注目禮」。

李多慧選擇代表南韓國碼的82號。（記者陳志曲攝）

每月來台1次 下回在5月首週

桃園球場內野球迷跟著樂天女孩一同應援。（記者陳志曲攝）

李多慧從昨起對味全龍3連戰和樂天女孩合體，樂天桃猿領隊浦韋青表示，她將以每個月1次的頻率來台，下次是5月1日到7日。昨比賽打完3局，李多慧由啦啦隊長阿誠陪同，一起搭上位於本壘後方的小飛機，首次「搭機」的她顯得很興奮，或揮手或比愛心回應球迷。

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桃猿啦啦隊Rakuten Girls新成員韓籍李多慧昨登台首秀。（記者陳志曲攝）

李多慧於10日抵台後曾去九份遊覽，也在啦啦隊成員陪同下前往中壢夜市，她表示，除了本來就喜歡的珍珠奶茶，嘗試了臭豆腐比想像中好吃，愛吃甜食的她還會用中文說拔絲地瓜。對於IG粉絲數在確定來台後從50萬暴增到80萬，她覺得很神奇也很開心，希望用好表現回饋給進場球迷。

浦韋青指出，球團自2018年起與韓職合作主題日，當時就聯繫過李多慧，去年時機成熟與經紀公司達成共識，她在台灣雖以職棒應援為重心，球團也會為她接洽商業演出，希望藉由她的加入讓Rakuten Girls這個品牌提升到國際。

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