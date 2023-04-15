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林靖凱游擊行不行? 玉木沒點頭

2023/04/15 05:30

林靖凱（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕統一獅守備大躍進，作客洲際球場3連戰沒失誤，連續4場守備沒失守，刷新上季球隊最長連續場數無失誤紀錄，其中林靖凱是一大亮點，帶給獅隊近年少見的游擊防區安定感，打擊更連2場都有建樹，攻守俱佳。

玉木朋孝（資料照）

攻守躍進 率獅連4場0失誤

林靖凱前天對兄弟單場敲3支二壘安打，生涯第1次，昨6局上棒打德保拉，滿壘敲適時安打，一棒進帳2分，本季打點開張，而游擊守備是最大亮點，8場僅發生1次失誤，且是因跑到外野「跨區辦案」漏接造成，而非去年常見的傳球失誤。

林靖凱指出，游擊守久了，自然會找到該位置的技巧，有比較好的腳步，「比較不著急做下個動作，把每個環節都做到最好，好的東西才會產生，跟打擊一樣。」

效力中信兄弟的高中同窗好友江坤宇近3年稱霸中職游擊，但本季已有2次失誤，他也說，林靖凱跟去年比起來，一些腳步都很順暢，傳球滿穩定的。

日籍守備教練玉木朋孝為獅隊守備帶來大變革，訓練量比過往多1倍，雖然僅是他過往在廣島的3分之1，已有初步成效，但玉木朋孝尚未認可林靖凱，「練習時，一直提醒他要用腳步，可能比以前更加注意了，但還沒達到我要的感覺。」

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