PLG》勇士多點開花 晉級季後賽

富邦蔡文誠搶下籃板。 （記者劉信德攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕PLG衛冕軍台北富邦勇士昨全隊多點開花，13人上陣有12人得分，終場以89：68輕取新北國王，成為國王之後，本季第2支晉級季後賽的隊伍。

曼尼高快攻失誤掉球，表情懊惱。（記者劉信德攝）

勇士在賽前靠著攻城獅落敗，就已篤定拿到季後賽資格，因此此戰也讓他們在人手調度上有更多發揮空間，其中新人陳范柏彥拿到全隊次高的11分，而先前因鼠蹊部受傷近1個月沒出賽的洋將強森也有17分、12籃板進帳。

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21勝排名第二

不刻意追第一

勇士以21勝12負排名第2，與國王有3場勝差，總教練許晉哲表示，剩下例行賽不會刻意追逐第1，畢竟跟國王在對戰處於劣勢，即使逼平戰績也難以拿到頭號種子，且不管處於哪個位置，對任何一隊都不好打。

許晉哲透露，接下來會讓年輕球員有更多上場機會，也是為季後賽尋找更多可用之兵，同時要避免出現傷兵，張耕淯昨就在比賽中傷到左膝而送醫治療，傷勢狀況還待評估。

由於勇士人才濟濟，本季選秀榜眼陳范柏彥沒有太多上場時間，昨天比賽他把握機會繳出不俗表現，也獲得許晉哲讚賞，陳范柏彥則自認仍有許多不足，之後會透過訓練加強，希望能夠在季後賽幫助球隊。

國王本季靠充沛的三分火力穩坐龍頭，但昨天的外線準星僅11.9％，連罰球都只有46.4％，總教練萊恩認為，球員在沒進球後出手都變得過於猶豫，成為落敗最大關鍵。

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