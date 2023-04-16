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T1》追求20勝 獵鷹開啟季後賽模式

2023/04/16 05:30

兩場沒出賽的「魔獸」霍華德，昨在客場只能簽名回饋球迷。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台南報導〕台鋼獵鷹昨在主場以108：65輕取少了「魔獸」霍華德、得分王艾夫伯的桃園雲豹，收下4連勝，戰績19勝9敗，還有機會追求20勝。

洋將威樂斯攻下25分、16籃板，率隊奪下4連勝。（T1提供）

獵鷹已篤定晉級季後賽，但主場出賽不想漏氣，洋將威樂斯25分、16籃板，德古拉20分、14籃板，最大亮點菜鳥韓杰諭砍生涯新高16分，獲總教練劉孟竹稱讚。

獵鷹今遭遇本季4次交手全敗的龍頭中信特攻，甚至台南主場12勝2敗，2場都栽在特攻手上。劉孟竹希望對特攻至少要有贏球紀錄，同時會測試本土、洋將搭配組合，備戰即將到來的季後賽。

雲豹士氣低迷

魔獸場邊簽名

無緣季後挑戰賽的雲豹昨鬥志薄弱，洋將戴維斯29分、19籃板白忙一場，本土球員表現乏善可陳，僅鄭瑋11分超過雙位數，慘輸43分寫下聯盟最難堪紀錄。沒上場的霍華德穿便服坐在板凳觀戰，只在賽前、賽後開小型簽名會，他22日客場對台啤英熊是否上場，球團無可奉告。

英熊3連勝

拚例行賽第3名

另一場比賽，英熊靠李啟瑋7顆三分球，攻下23分，蔣淯安20分、13助攻，以98：95氣走台中太陽，拉出3連勝，戰績15勝14敗，仍保有搶例行賽第3名的機會。

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