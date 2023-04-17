布里悍封鎖7局 龍軍3戰橫掃猿

龍隊布里悍先發7局無失分奪勝，葉總大讚是贏球的關鍵。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕味全龍布里悍昨先發7局無失分，林智勝代打轟出生涯300轟的3分砲，助隊以4：0擊敗桃猿，味全3連戰橫掃樂天，戰績和排名第1的樂天已沒有勝差。

僅用81球 奪本季首勝

味全前7局只靠著吉力吉撈的高飛犧牲打取得1：0領先，第8局2出局攻佔二壘，樂天故意保送吉力吉撈，並提前推出終結者豪勁，味全起用林智勝代打，他在2壞球沒有好球的有利球數下，將豪勁的第1個好球轟出左外野全壘打牆，本季首轟也是生涯300轟，將比數拉開到4：0。

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味全和排頭桃猿無勝差

「恭喜智勝！」味全總教練葉君璋表示：「樂天的前身La new熊是智勝職棒生涯起步的球隊，對他們打出300轟還滿神奇的，其實智勝過去對豪勁打得並不好，但當下我覺得他就是代打的最佳人選，我也對智勝說，這一次就會打好了，結果真的開轟。」

葉君璋也讚許布里悍是贏球關鍵。布里悍用81球就投完7局，被擊出4支安打，投出4K，跨季對樂天連續13局無失分，本季第3場先發拿下首勝，防禦率下修到0.96。

葉君璋表示，布里悍投完7局身體有點緊繃，因此未繼續挑戰完投、完封，鋼龍上一場也有類似情形，可能是球季剛開始半個月，投球數無法一下子拉到太多。

樂天陳鴻文先發5.1局只失1分，無奈得不到隊友支援，吞下本季首敗；樂天新人捕手宋嘉翔擔任先發指定打擊，以18歲267天創下隊史最年輕紀錄，但少了守備負擔卻4打數無安打，被三振2次，生涯首戰起連8場安打中斷，原本聯盟第1的打擊率從0.467跌到0.412，被悍將劉俊豪以0.433超越。

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